В финале Кубка мира-2028 не будет овертайма 3 на 3, в отличие от ОИ-2026. Турнир пройдет по правилам НХЛ, ими предусмотрен формат 5 на 5

В финале Кубка мира-2028 не будет овертайма 3 на 3, в отличие от Олимпиады-2026 в Италии.

Как сообщил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, турнир будет проводиться по правилам лиги. Согласно им, в матчах плей-офф играются овертаймы по 20 минут в формате 5 на 5 до первой заброшенной шайбы.

Напомним, что исход финального матча олимпийского турнира между сборными США и Канады (2:1 ОТ) решился в овертайме 3 на 3. Автором победной шайбы стал форвард американцев Джек Хьюз.

Вероятно, формат 5 на 5 будет использоваться и в остальных матчах плей-офф КМ-2028.

Ранее в истории Кубков Канады и мира два матча плей-офф завершились во втором овертайме – 2-я игра финала КК-1987 Канада – СССР (6:5) и полуфинал КМ-1996 Канада – Швеция (3:2).