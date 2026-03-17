  • В финале Кубка мира-2028 не будет овертайма 3 на 3, в отличие от ОИ-2026. Турнир пройдет по правилам НХЛ, ими предусмотрен формат 5 на 5
В финале Кубка мира-2028 не будет овертайма 3 на 3, в отличие от ОИ-2026. Турнир пройдет по правилам НХЛ, ими предусмотрен формат 5 на 5

В финале Кубка мира-2028 не будет овертайма 3 на 3, в отличие от ОИ-2026.

В финале Кубка мира-2028 не будет овертайма 3 на 3, в отличие от Олимпиады-2026 в Италии. 

Как сообщил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, турнир будет проводиться по правилам лиги. Согласно им, в матчах плей-офф играются овертаймы по 20 минут в формате 5 на 5 до первой заброшенной шайбы. 

Напомним, что исход финального матча олимпийского турнира между сборными США и Канады (2:1 ОТ) решился в овертайме 3 на 3. Автором победной шайбы стал форвард американцев Джек Хьюз. 

Вероятно, формат 5 на 5 будет использоваться и в остальных матчах плей-офф КМ-2028.

Ранее в истории Кубков Канады и мира два матча плей-офф завершились во втором овертайме – 2-я игра финала КК-1987 Канада – СССР (6:5) и полуфинал КМ-1996 Канада – Швеция (3:2). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Пьера ЛеБрюна
Логично. 20-минутный овертайм 3 на 3 это маразм был. Такой формат вообще только для пятиминутного овертайма актуален, и то в регулярках
Американцы: "Блин, сейчас будет сложнее в овере против канадцев"...
Овер 3*3 для регулярки чтоб побыстрей закончилась игра, в остальных случаях только вред
Всё логично - лучшая хоккейная команда должна определяться в хоккее, а не в его урезанной версии.
а мне нравится 3 х 3
конечно можно задвигать про справедливость, про везение и тд
но давайте вспомним о том, что у команд есть 60 минут игры 5 на 5 прежде чем придется сыграть 3х3
раз час времени недостаточно в таких условиях, значит надо поменять условия на более быстрые.
но поскольку КМ это инициатива НХЛ, это их дело.
иихф надеюсь менять ничего не будет, 3х3 норма
да, все в равных условиях
3 на 3 - это чушь.
4 на 4 хотя бы играть.
хоть кто-нибудь додумался бы отменить правило золотого гола. Оно тоже не очень-то про показатель силы команд. И вообще хватить чураться буллитов, ё-моё.
Всё правильно, хоккей это игра 5×5, значит и победитель должен определяться 5×5. Далее буллиты по 5 бросков с каждой стороны и запрет бить повторно одним и тем же игрокам. Если пробили все и ничья, то всё по новой.
Материалы по теме
Ротенберг об овертайме «3 на 3» в финале ОИ Канада – США: «Надо доверять молодым, Хьюз был моложе канадцев. Этот формат для развития хоккея, он дает возможность больше забивать»
24 февраля, 05:22
Купер о поражении от США в овертайме финала ОИ: «Хоккей перестает быть хоккеем, когда вы убираете 4 игроков со льда. Поэтому в Кубке Стэнли такого нет»
22 февраля, 22:04
Рекомендуем
Главные новости
Глава Федерации хоккея Финляндии о возможном бойкоте Кубка мира из-за России: «Это предположение журналиста. Мы не организаторы турнира»
6 минут назад
«Металлург» вторым составом сыграет против «Трактора» и «Локомотива». На выезд из основы отправились лишь Набоков, Коробкин, Ткачев, Сиряцкий и Федоров
19 минут назад
Владимир Крикунов: «Швеция, Финляндия и Чехия боятся Россию. Понимают, что с Кубка мира их выкинут. За свою задницу беспокоятся, обеспечивают алиби»
56 минут назад
Роман Ротенберг: «Словакия и Венгрия близки, чтобы сыграть с Россией в ближайшее время. Они дружественно настроены – политически, по вопросам бизнеса, газа»
сегодня, 09:39
Козлов о буллите Дер-Аргучинцева «Спартаку»: «Он не забил такое, когда играл за «Трактор». Я просил так не делать. Это шутка. Забил, молодец»
сегодня, 08:34Видео
Беляев о поражении от «Динамо»: «Спартак» доминировал и играл лучше. Москва всегда остается красно-белой!»
сегодня, 08:23
Швеция, Финляндия и Чехия не сыграют на Кубке мира-2028 в случае участия в нем России (iDNES)
сегодня, 08:12
Фетисов об Овечкине: «И я хотел бы, и армия его болельщиков хочет, чтобы он играл дальше в НХЛ. Но ему принимать решение. До 1000 шайб точно доберется»
сегодня, 07:58
Малкин о новом контракте с «Питтсбургом»: «Дубас сказал, что надо подождать до лета. Он спросил, хочу ли я играть в следующем сезоне. Ответил, что да»
сегодня, 07:40
Маккиннон – 6-й игрок в истории НХЛ, набравший 110+ очков в 4 сезонах подряд. В списке также Гретцки, Босси, Лефлер, Эспозито и Дионн, Кучерову нужны 4 балла
сегодня, 06:35
Ко всем новостям
Последние новости
Самедов об отчете Минспорта: «Ценовая политика хоккейной формы и сам хоккей – дорогое удовольствие. Родители тратят внушительную сумму. По массовости футбол выиграет во всем мире»
31 минуту назад
«Шанхай» назначит иностранного генменеджера вместо Варицкого. Каблуков будет его ассистентом по российскому рынку (Артур Хайруллин)
45 минут назад
Генменеджер «Торпедо»: «Российские тренеры отвечают перед семьями, друзьями – это наша страна. У иностранцев этих барьеров нет. Надо давать дорогу нашим специалистам»
сегодня, 09:26
Губерниев о претендентах на Кубок Гагарина: «Локомотив», «Металлург», «Трактор». СКА и ЦСКА пробуксовывали, но попали в плей-офф. Наш чемпионат – непредсказуемый»
сегодня, 09:11
Ларионов о лавке на арене «Трактора»: «Просторная, занимает много места. В «Торпедо» предлагал поставить 15 кресел и продавать самые дорогие билеты. Деньги – в фонд ветеранов»
сегодня, 09:01
Разин о судьях: «Ты редиска либо для одной команды, либо для другой. У «Автомобилиста» играл Гашилов. Я подкалывал: «Гашилов играет, как вы нам будете подсуживать»
сегодня, 08:46
Рябыкин об утверждении, что «Локомотив» вернулся к хоккею Никитина: «Заблуждение. Это именно хоккей Хартли. Команда играет активнее и агрессивнее, больше силового давления»
сегодня, 07:20
Малкин после 2+1 в матче с «Колорадо»: «Немного нервничал перед игрой. Когда забил, стало намного лучше. Дисквалификация была неприятным моментом»
сегодня, 06:46
Брэди Ткачак о пассивности игроков «Торонто» в эпизоде с травмой Мэттьюса: «Я был бы очень зол, если бы меня вот так ударили, но никто не вмешался»
сегодня, 05:34
Цыплаков сыграл 7:39 в матче с «Бостоном» – меньше всех в «Нью-Джерси». У него ассист (4-е очко в 40 играх в сезоне) и 3 силовых приема
сегодня, 05:22
Рекомендуем