Малкин после 2+1 в матче с «Колорадо»: «Немного нервничал перед игрой. Когда забил, стало намного лучше. Дисквалификация была неприятным моментом»

Евгений Малкин о 2:1 с «Колорадо»: немного нервничал после дисквалификации.

Форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин высказался о своей игре в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (7:2).

39-летний россиянин, отбывший 5-матчевую дисквалификацию за удар клюшкой капитана «Баффало» Расмуса Далина, набрал 3 (2+1) очка и стал первой звездой встречи.

«Я немного нервничал перед игрой. Все-таки 5 матчей пропустил и тут сразу «Колорадо » у них дома. Но когда забил, то сразу стало намного лучше.

Дисквалификация на 5 игр – это следствие моей большой ошибки. Неприятный момент для меня. Но ребята хорошо сыграли, пока меня не было. Я благодарен им за это», – сказал Малкин.