Малкин после 2+1 в матче с «Колорадо»: «Немного нервничал перед игрой. Когда забил, стало намного лучше. Дисквалификация была неприятным моментом»
Евгений Малкин о 2:1 с «Колорадо»: немного нервничал после дисквалификации.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался о своей игре в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (7:2).
39-летний россиянин, отбывший 5-матчевую дисквалификацию за удар клюшкой капитана «Баффало» Расмуса Далина, набрал 3 (2+1) очка и стал первой звездой встречи.
«Я немного нервничал перед игрой. Все-таки 5 матчей пропустил и тут сразу «Колорадо» у них дома. Но когда забил, то сразу стало намного лучше.
Дисквалификация на 5 игр – это следствие моей большой ошибки. Неприятный момент для меня. Но ребята хорошо сыграли, пока меня не было. Я благодарен им за это», – сказал Малкин.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Нервы лечить надо и не вестись на провокации,а то больше всех штрафных баллов ,куда это годится ...
Очень невовремя случилась дисквалификация, но сегодня Женя сыграл прекрасно.
