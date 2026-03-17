  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Маккиннон забил 45-й гол в сезоне и увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ. В гонке бомбардиров он 2-й – 110 очков против 114 у Макдэвида при 2 играх в запасе
2

Маккиннон забил 45-й гол в сезоне и увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ. В гонке бомбардиров он 2-й – 110 очков против 114 у Макдэвида при 2 играх в запасе

Нэтан Маккиннон забил 45-й гол в сезоне и увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ.

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (2:7). 

30-летний канадец увеличил отрыв в гонке снайперов лиги. У него 45 шайб в 65 играх против 39 в 65 у ближайшего преследователя – Коула Кофилда из «Монреаля». 

В гонке бомбардиров Маккиннон (110 очков) идет на втором месте, уступая капитану «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду (114 баллов в 68 играх, 37+77). 

Замыкает тройку лидеров форвард «Тампы» Никита Кучеров. У него 106 (34+72) очков в 61 игре.

Отметим, что «Ойлерс» осталось провести в регулярке 14 матчей, «Эвеланш» – 16, «Лайтнинг» – 17. Таким образом, у Маккиннона есть 2 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом, у Кучерова – 3. 

Макар и Маккиннон всю карьеру выглядели как полубоги. Но после Милана-2026 их игра смотрится иначе

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoТампа-Бэй
logoКоннор Макдэвид
logoМонреаль
logoЭдмонтон
logoНикита Кучеров
logoНэтан Маккиннон
logoНХЛ
рейтинги
logoКоул Кофилд
logoКолорадо
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рискует Мак... Последний раз обладатель Ришара и КС сходились в 2017 и 2018 году. а Артса в 2009 м
Ришара должен забирать НатМак
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Макдэвид набрал 0+3 в матче с «Нэшвиллом» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 114 очков против 109 у Маккиннона и 106 у Кучерова, у которых по 3 игры в запасе
вчера, 04:58
Маккиннон приблизился к Макдэвиду в гонке бомбардиров НХЛ – 109 очков против 111. Кучеров – 3-й со 106 баллами, у него и Нэтана по 2 матча в запасе по сравнению с лидером
15 марта, 05:42
Макдэвид набрал 111-е очко в сезоне и продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ. У Маккиннона 108 баллов, у Кучерова 106 – при 3 матчах в запасе у обоих
14 марта, 03:50
Рекомендуем
Главные новости
Швеция, Финляндия и Чехия не сыграют на Кубке мира-2028 в случае участия в нем России (iDNES)
2 минуты назад
Фетисов об Овечкине: «И я хотел бы, и армия его болельщиков хочет, чтобы он играл дальше в НХЛ. Но ему принимать решение. До 1000 шайб точно доберется»
16 минут назад
Малкин о новом контракте с «Питтсбургом»: «Дубас сказал, что надо подождать до лета. Он спросил, хочу ли я играть в следующем сезоне. Ответил, что да»
34 минуты назад
В финале Кубка мира-2028 не будет овертайма 3 на 3, в отличие от ОИ-2026. Турнир пройдет по правилам НХЛ, ими предусмотрен формат 5 на 5
сегодня, 07:05
Маккиннон – 6-й игрок в истории НХЛ, набравший 110+ очков в 4 сезонах подряд. В списке также Гретцки, Босси, Лефлер, Эспозито и Дионн, Кучерову нужны 4 балла
сегодня, 06:35
Малкин с 2+1 в матче против «Колорадо» стал 1-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Коттер с дублем и Лаферрьер с 1+2
сегодня, 05:58
На Кубке мира-2028 в плей-офф сыграют 6 команд из 8. Победители двух групп сразу выйдут в полуфинал – такая схема была в 1996 году
сегодня, 05:46
КХЛ. «Лада» примет «Амур», «Авангард» в гостях у «Динамо» Минск
сегодня, 05:10
Малкин вышел на 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ (1396 очков), обогнав Робитайла. До идущего 23-м Курри – 2 балла
сегодня, 04:45
Малкин набрал 2+1 при 4 минутах штрафа в матче с «Колорадо» и стал 1-й звездой, сыграв впервые после отстранения. У него 50 очков в 47 играх в сезоне
сегодня, 04:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Рябыкин об утверждении, что «Локомотив» вернулся к хоккею Никитина: «Заблуждение. Это именно хоккей Хартли. Команда играет активнее и агрессивнее, больше силового давления»
54 минуты назад
Малкин после 2+1 в матче с «Колорадо»: «Немного нервничал перед игрой. Когда забил, стало намного лучше. Дисквалификация была неприятным моментом»
сегодня, 06:46
Брэди Ткачак о пассивности игроков «Торонто» в эпизоде с травмой Мэттьюса: «Я был бы очень зол, если бы меня вот так ударили, но никто не вмешался»
сегодня, 05:34
Цыплаков сыграл 7:39 в матче с «Бостоном» – меньше всех в «Нью-Джерси». У него ассист (4-е очко в 40 играх в сезоне) и 3 силовых приема
сегодня, 05:22
Чинахов сделал ассист в матче с «Колорадо» и обновил личный рекорд по их числу за сезон (14). До рекорда по очкам – 2 балла
сегодня, 04:57
Хуснутдинов сыграл 19:56 против «Нью-Джерси» – 2-е время в сезоне. У него ассист (29-е очко в 62 играх) и «+2»
сегодня, 04:20
«Юта» прервала серию из 4 поражений, обыграв «Даллас» (6:3). Техасцы проиграли в основное время впервые за 16 матчей
сегодня, 03:45
Варламов принял участие в тренировке «Айлендерс». У 37-летнего вратаря было 2 операции по замене коленного сустава, он не играет с ноября 2024 года
сегодня, 03:30
У Драйзайтля травма нижней части тела. Пока неизвестно, когда форвард «Эдмонтона» вернется в состав
сегодня, 03:15
Шестеркин проиграл впервые за 5 матчей: 22 сэйва из 25 против «Кингс»
сегодня, 02:37
Рекомендуем