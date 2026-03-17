Маккиннон забил 45-й гол в сезоне и увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ. В гонке бомбардиров он 2-й – 110 очков против 114 у Макдэвида при 2 играх в запасе

Нэтан Маккиннон забил 45-й гол в сезоне и увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ.

Форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (2:7).

30-летний канадец увеличил отрыв в гонке снайперов лиги. У него 45 шайб в 65 играх против 39 в 65 у ближайшего преследователя – Коула Кофилда из «Монреаля ».

В гонке бомбардиров Маккиннон (110 очков) идет на втором месте, уступая капитану «Эдмонтона » Коннору Макдэвиду (114 баллов в 68 играх, 37+77).

Замыкает тройку лидеров форвард «Тампы» Никита Кучеров. У него 106 (34+72) очков в 61 игре.

Отметим, что «Ойлерс» осталось провести в регулярке 14 матчей, «Эвеланш» – 16, «Лайтнинг» – 17. Таким образом, у Маккиннона есть 2 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом, у Кучерова – 3.

