  • На Кубке мира-2028 в плей-офф сыграют 6 команд из 8. Победители двух групп сразу выйдут в полуфинал – такая схема была в 1996 году
На Кубке мира-2028 в плей-офф сыграют 6 команд из 8. Победители двух групп сразу выйдут в полуфинал – такая схема была в 1996 году

На Кубке мира-2028 в плей-офф сыграют 6 команд из 8.

Стали известны подробности формата Кубка мира-2028, который пройдет в Праге, Калгари и Эдмонтоне. 

В турнире примут участие 8 национальных сборных. Состав участников пока не определен. 

Команды будут разбиты на 2 группы – в каждой по 4 команды. Победители групп выйдут сразу в полуфинал, а сборные, занявшие 2-е и 3-е места, проведут стыковые матчи. 

Таким образом, формула турнира будет иной в сравнении с двумя предыдущими розыгрышами, победителем которых стала сборная Канады. 

В 2004 году в 1/4 финала выходили все 8 команд. В 2016 году стадии 1/4 финала не было вообще, а в 1/2 финала выходили по 2 лучшие команды из каждой группы. 

Отметим, что схема с 6 командами в плей-офф использовалась в розыгрыше 1996 года. Тогда трофей удалось выиграть сборной США. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Логично, чтобы был стимул занять 1 место...
Ответ klimkamnev
Логично, чтобы был стимул занять 1 место...
Особенно для команды из европейской группы, будет на день больше времени на перелёт через Атлантику
А набирается ли в мире восемь сильных сборных без России? США, Канада, Швеция, Финляндия, Чехия + Словакия, Германия и Швейцария?
Ответ Данил Тармасинов
А набирается ли в мире восемь сильных сборных без России? США, Канада, Швеция, Финляндия, Чехия + Словакия, Германия и Швейцария?
именно так и задумано. Германия, конечно, тут смотрится лишней.
Ответ Данил Тармасинов
А набирается ли в мире восемь сильных сборных без России? США, Канада, Швеция, Финляндия, Чехия + Словакия, Германия и Швейцария?
а кого это волнует? вопрос стоит не так. тут простая развилка. завершается война, Россия может быть участвует и тогда минус Словакия. если нет - вот таким составом и будут играть.
При 8 участниках, такая схема выглядит адекватной 👍
По сути будет дополнительный матч между 2-3 командами из одной группы.
Интересно, а финал до двух побед хотя бы?
Ответ Shaiba Bash
По сути будет дополнительный матч между 2-3 командами из одной группы. Интересно, а финал до двух побед хотя бы?
Такой сноски нет, так что, вероятно, запланирован один финальный матч (как в 2004).
Когда всего 8 участников, то вариантов не особо много с формулой турнира. Один был, другой был, третий был. Вернулись к базовым настройкам.
Было бы интересно увидеть формат кругового турнира, что был на кубках Канады.
Команде из европейской группы из штанов выпрыгивать нужно, чтобы стать первой
Это получается, что может придется лететь через океан ради одного матча?
Материалы по теме
Групповой этап Кубка мира-2028 пройдет в Калгари и Праге, полуфиналы и финал – в Эдмонтоне. НХЛ не назвала состав участников
вчера, 16:54
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Лада» примет «Амур», «Авангард» в гостях у «Динамо» Минск
25 минут назад
Глава Федерации хоккея Финляндии о возможном бойкоте Кубка мира из-за России: «Это предположение журналиста. Мы не организаторы турнира»
45 минут назад
«Металлург» вторым составом сыграет против «Трактора» и «Локомотива». На выезд из основы отправились лишь Набоков, Коробкин, Ткачев, Сиряцкий и Федоров
58 минут назад
Владимир Крикунов: «Швеция, Финляндия и Чехия боятся Россию. Понимают, что с Кубка мира их выкинут. За свою задницу беспокоятся, обеспечивают алиби»
сегодня, 09:50
Роман Ротенберг: «Словакия и Венгрия близки, чтобы сыграть с Россией в ближайшее время. Они дружественно настроены – политически, по вопросам бизнеса, газа»
сегодня, 09:39
Козлов о буллите Дер-Аргучинцева «Спартаку»: «Он не забил такое, когда играл за «Трактор». Я просил так не делать. Это шутка. Забил, молодец»
сегодня, 08:34Видео
Беляев о поражении от «Динамо»: «Спартак» доминировал и играл лучше. Москва всегда остается красно-белой!»
сегодня, 08:23
Швеция, Финляндия и Чехия не сыграют на Кубке мира-2028 в случае участия в нем России (iDNES)
сегодня, 08:12
Фетисов об Овечкине: «И я хотел бы, и армия его болельщиков хочет, чтобы он играл дальше в НХЛ. Но ему принимать решение. До 1000 шайб точно доберется»
сегодня, 07:58
Малкин о новом контракте с «Питтсбургом»: «Дубас сказал, что надо подождать до лета. Он спросил, хочу ли я играть в следующем сезоне. Ответил, что да»
сегодня, 07:40
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Торпедо»: «Хочется, чтобы у КХЛ существовали механизмы реагирования в случае злоупотреблений со стороны клубов. Такая дисциплинированность позволила бы лиге стать сильнее»
10 минут назад
Форвард ХК «Сочи» Биттен: «Хоккей в России – спорт номер один. Все попадаю на КХЛ на ТВ. Я ходил на футбол, Россия играла с Чили, классная атмосфера, но на хоккее более шумно»
30 минут назад
Самедов об отчете Минспорта: «Ценовая политика хоккейной формы и сам хоккей – дорогое удовольствие. Родители тратят внушительную сумму. По массовости футбол выиграет во всем мире»
сегодня, 10:15
«Шанхай» назначит иностранного генменеджера вместо Варицкого. Каблуков будет его ассистентом по российскому рынку (Артур Хайруллин)
сегодня, 10:01
Генменеджер «Торпедо»: «Российские тренеры отвечают перед семьями, друзьями – это наша страна. У иностранцев этих барьеров нет. Надо давать дорогу нашим специалистам»
сегодня, 09:26
Губерниев о претендентах на Кубок Гагарина: «Локомотив», «Металлург», «Трактор». СКА и ЦСКА пробуксовывали, но попали в плей-офф. Наш чемпионат – непредсказуемый»
сегодня, 09:11
Ларионов о лавке на арене «Трактора»: «Просторная, занимает много места. В «Торпедо» предлагал поставить 15 кресел и продавать самые дорогие билеты. Деньги – в фонд ветеранов»
сегодня, 09:01
Разин о судьях: «Ты редиска либо для одной команды, либо для другой. У «Автомобилиста» играл Гашилов. Я подкалывал: «Гашилов играет, как вы нам будете подсуживать»
сегодня, 08:46
Рябыкин об утверждении, что «Локомотив» вернулся к хоккею Никитина: «Заблуждение. Это именно хоккей Хартли. Команда играет активнее и агрессивнее, больше силового давления»
сегодня, 07:20
Малкин после 2+1 в матче с «Колорадо»: «Немного нервничал перед игрой. Когда забил, стало намного лучше. Дисквалификация была неприятным моментом»
сегодня, 06:46
Рекомендуем