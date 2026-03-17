На Кубке мира-2028 в плей-офф сыграют 6 команд из 8. Победители двух групп сразу выйдут в полуфинал – такая схема была в 1996 году

На Кубке мира-2028 в плей-офф сыграют 6 команд из 8.

Стали известны подробности формата Кубка мира-2028, который пройдет в Праге, Калгари и Эдмонтоне.

В турнире примут участие 8 национальных сборных. Состав участников пока не определен.

Команды будут разбиты на 2 группы – в каждой по 4 команды. Победители групп выйдут сразу в полуфинал, а сборные, занявшие 2-е и 3-е места, проведут стыковые матчи.

Таким образом, формула турнира будет иной в сравнении с двумя предыдущими розыгрышами, победителем которых стала сборная Канады.

В 2004 году в 1/4 финала выходили все 8 команд. В 2016 году стадии 1/4 финала не было вообще, а в 1/2 финала выходили по 2 лучшие команды из каждой группы.

Отметим, что схема с 6 командами в плей-офф использовалась в розыгрыше 1996 года. Тогда трофей удалось выиграть сборной США.