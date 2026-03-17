  • Брэди Ткачак о пассивности игроков «Торонто» в эпизоде с травмой Мэттьюса: «Я был бы очень зол, если бы меня вот так ударили, но никто не вмешался»
Брэди Ткачак раскритиковал игроков «Торонто» за пассивность при травме Мэттьюса.

Капитан «Оттавы» Брэди Ткачак подверг критике игроков «Торонто» за их пассивность в эпизоде с травмой капитана команды Остона Мэттьюса в недавнем матче с «Анахаймом» (6:4). 

Во втором периоде капитан «Лифс» ушел со льда с травмой нижней части тела, полученной после удара коленом в колено в исполнении защитника «Дакс» Радко Гудаса. В итоге он выбыл до конца сезона в связи с разрывом связки колена. 

Чех получил удаление до конца игры, а позже был дисквалифицирован на 5 матчей. 

При этом сразу после хита никто игроков канадского клуба не стал разбираться с ним, чем остался недоволен главный тренер команды Крэйг Беруби. На льду в тот момент находились защитники Брэндон Карло и Морган Райлли, форварды Вильям Нюландер и Истон Коуэн. 

«Когда капитана вот так выводят из строя, нужно реагировать намного лучше. Я не знаю, как бы я себя чувствовал, если бы меня вот так ударили, но никто не вмешался.

Я был бы очень зол», – сказал Ткачак в подкасте Wingmen, где выступает в роли ведущего вместе с братом – форвардом «Флориды» Мэттью Ткачаком. 

Отметим, что Ткачаки и Мэттьюс вместе выступали за сборную США, выигравшую золотые медали на Олимпиаде-2026 в Италии. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
И в чем он не прав?
Так девочки потом что играют в лифс.
Карло конь здоровый и зассал
При этом тренером в Торонто- отнюдь не плеймейкер. Духа нет у нынешних листиков.
