Цыплаков сыграл 7:39 в матче с «Бостоном» – меньше всех в «Нью-Джерси». У него ассист (4-е очко в 40 играх в сезоне) и 3 силовых приема

Максим Цыплаков сыграл 7:39 в матче с «Бостоном» – меньше всех в «Нью-Джерси».

Форвард «Нью-Джерси » Максим Цыплаков сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном » (4:3 ОТ).

27-летний россиянин был заявлен на игру в четвертом звене с Ником Бьюгстэдом и Полом Коттером.

Он провел на льду 7 минут 39 секунд (меньше всех в «Девилс») и завершил встречу с нейтральной полезностью. В его активе также 3 силовых приема.

В 13 матчах после обмена из «Айлендерс» Цыплаков набрал 2 (1+1) очка при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 8:29.

Всего в сезоне у него 4 (2+2) балла и «минус 12» в 40 играх.