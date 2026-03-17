Цыплаков сыграл 7:39 в матче с «Бостоном» – меньше всех в «Нью-Джерси». У него ассист (4-е очко в 40 играх в сезоне) и 3 силовых приема
Форвард «Нью-Джерси» Максим Цыплаков сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (4:3 ОТ).
27-летний россиянин был заявлен на игру в четвертом звене с Ником Бьюгстэдом и Полом Коттером.
Он провел на льду 7 минут 39 секунд (меньше всех в «Девилс») и завершил встречу с нейтральной полезностью. В его активе также 3 силовых приема.
В 13 матчах после обмена из «Айлендерс» Цыплаков набрал 2 (1+1) очка при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 8:29.
Всего в сезоне у него 4 (2+2) балла и «минус 12» в 40 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
3 комментария
Сдулся
Наоборот, разнабирался. За 13 матчей набрал столько уже, сколько в Островитянах за 27)
Сбитый лётчик
