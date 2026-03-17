Чинахов сделал ассист в матче с «Колорадо» и обновил личный рекорд по их числу за сезон (14). До рекорда по очкам – 2 балла

Егор Чинахов сделал ассист в матче с «Колорадо» и обновил личный рекорд .

Форвард «Питтсбурга » Егор Чинахов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо » (7:2).

На счету 25-летнего нападающего стало 28 (14+14) очков в 58 играх в сезоне при полезности «минус 1».

Он обновил личный рекорд по числу ассистов за сезон, до личного рекорда по очкам осталось 2 балла (2023/24 – 29 очков в 53 играх за «Коламбус», 16+13).

Добавим, что после обмена в «Пингвинс» из «Коламбуса» у Егора 22 (11+11) балла в 29 играх при «+5».

Сегодня Чинахов (17:09 – первое время среди форвардов пенсильванцев, 1:28 – в большинстве) также нанес 1 бросок в створ и сделал 2 блока.