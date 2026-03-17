Малкин вышел на 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ (1396 очков), обогнав Робитайла. До идущего 23-м Курри – 2 балла
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (7:2).
В активе 39-летнего россиянина стало 50 (15+35) очков в 47 играх в текущем сезоне при полезности «+14».
За карьеру в рамках регулярок – 1396 (529+867) баллов в 1260 играх.
Малкин вышел на 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, обогнав Люка Робитайла (1394 в 1491).
На 23-м месте идет Яри Курри (1398 в 1251), на 22-м – Дэйл Хаверчак (1409 в 1188).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
1. ОВЕЧКИН - 1674 (921+753) - 1559 игр...
2. МАЛКИН - 1396 (529+867) - 1260 игр...
3. Фёдоров - 1179 (483+696) - 1248 игр
4. КУЧЕРОВ - 1100 (391+709) - 864 игр...
5. Могильный - 1032 (473+559) - 990 игр
6. Ковалёв - 1029 (430+599) - 1316 игр
7.ПАНАРИН - 940 (324+616) - 815 игр...
8. Дацюк - 918 (314+604) - 953 игры
9. Ковальчук - 876 (443+433) - 926 игр
10. Козлов - 853 (356+497) - 1182 игры
Впереди ОВЕЧКИН и МАЛКИН. КУЧЕРОВ поднимется до второго места, по итогу может и до первого, ПАНАРИН до четвертого. А это значит что в этом сезоне, возможно последнем, в НХЛ играют ОДНОВРЕМЕННО четверо наших ЛУЧШИХ бомбардиров!
Четверо из десятки лучших играют сейчас.
По итогу они будут во главе списка.
Фиксируем историю!
(А скорее всего и пятеро! Последние шесть сезонов! Наверняка лет через шесть КАПРИЗОВ должен быть в десятке, а потом может и в пятёрку подняться!).
БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
Вячеслав Козлов в десятке наших в НХЛ. И главный тренер в Динамо сейчас.
Федоров тренеровал ЦСКА, Ковалев - Кунлюнь.
Могильный, Дацюк, Ковальчук не были главными, но остаются при хоккее.