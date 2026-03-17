  • Малкин вышел на 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ (1396 очков), обогнав Робитайла. До идущего 23-м Курри – 2 балла
Евгений Малкин вышел на 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ .

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (7:2). 

В активе 39-летнего россиянина стало 50 (15+35) очков в 47 играх в текущем сезоне при полезности «+14». 

За карьеру в рамках регулярок – 1396 (529+867) баллов в 1260 играх. 

Малкин вышел на 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, обогнав Люка Робитайла (1394 в 1491).

На 23-м месте идет Яри Курри (1398 в 1251), на 22-м – Дэйл Хаверчак (1409 в 1188). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
Но этого недостаточно , что бы нхл включило его в сотню лучших в истории.
Ответ Class_1992
Это было 10 лет назад.
Ответ Class_1992
Сотню каждый день переписывать? Через пару лет обновят и Малкин возможно попадёт, а может и нет...
Гордость Магнитогорска
Ответ Roma
Гордость России!!!
Ответ AzorskyCyk
Городость Израиля
24 очка до топ-20.
Если продержится ещё на пару сезонов в НХЛ на высоком уровне и доберётся до отметки в 1500 очков было бы вообще красивое завершение карьеры
Сегодня Джино был прекрасен. Перестал про контракт думать, видимо
Таблица россиян в НХЛ- бомбардиры (чемпионат), лидеры, крупный шрифт у играющих сейчас, гол+пас: На 17.03.26.
1. ОВЕЧКИН - 1674 (921+753) - 1559 игр...
2. МАЛКИН - 1396 (529+867) - 1260 игр...
3. Фёдоров - 1179 (483+696) - 1248 игр
4. КУЧЕРОВ - 1100 (391+709) - 864 игр...
5. Могильный - 1032 (473+559) - 990 игр
6. Ковалёв - 1029 (430+599) - 1316 игр
7.ПАНАРИН - 940 (324+616) - 815 игр...
8. Дацюк - 918 (314+604) - 953 игры
9. Ковальчук - 876 (443+433) - 926 игр
10. Козлов - 853 (356+497) - 1182 игры
Впереди ОВЕЧКИН и МАЛКИН. КУЧЕРОВ поднимется до второго места, по итогу может и до первого, ПАНАРИН до четвертого. А это значит что в этом сезоне, возможно последнем, в НХЛ играют ОДНОВРЕМЕННО четверо наших ЛУЧШИХ бомбардиров!
Четверо из десятки лучших играют сейчас.
По итогу они будут во главе списка.
Фиксируем историю!
(А скорее всего и пятеро! Последние шесть сезонов! Наверняка лет через шесть КАПРИЗОВ должен быть в десятке, а потом может и в пятёрку подняться!).
БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
Вячеслав Козлов в десятке наших в НХЛ. И главный тренер в Динамо сейчас.
Федоров тренеровал ЦСКА, Ковалев - Кунлюнь.
Могильный, Дацюк, Ковальчук не были главными, но остаются при хоккее.
Ответ Кагов
"В итоге", а не по-узбекски "по итогу"!
Ответ Кагов
Охренеть Панарин уже почти 1000 очков набрал) Вроде не давно пришёл казалось, уже как 10 лет в Америке феерит
Вот так выглядит настоящий Питтсбург.
На два сезона по-любому нужно продляться. Гроссмейстерские 1500 в регулярках и можно на пенсию.
В следующем сезоне ( если он будет) может в топ-17 войти, обогнав в том числе и Селянне. Дальше уже труднее, нужно еще играть.
Хаверчака догонит и перегонит как раз к концу сезона...
Разин о судьях: «Ты редиска либо для одной команды, либо – для другой. У «Автомобилиста» играл Гашилов. Я подкалывал: Гашилов играет, как вы нам будете подсуживать»
7 минут назад
Козлов о буллите Дер-Аргучинцева «Спартаку»: «Он не забил такое, когда играл за «Трактор». Я просил так не делать. Это шутка. Забил, молодец»
19 минут назадВидео
Беляев о поражении от «Динамо»: «Спартак» доминировал и играл лучше. Москва всегда остается красно-белой!»
30 минут назад
Швеция, Финляндия и Чехия не сыграют на Кубке мира-2028 в случае участия в нем России (iDNES)
41 минуту назад
Фетисов об Овечкине: «И я хотел бы, и армия его болельщиков хочет, чтобы он играл дальше в НХЛ. Но ему принимать решение. До 1000 шайб точно доберется»
55 минут назад
Малкин о новом контракте с «Питтсбургом»: «Дубас сказал, что надо подождать до лета. Он спросил, хочу ли я играть в следующем сезоне. Ответил, что да»
сегодня, 07:40
В финале Кубка мира-2028 не будет овертайма 3 на 3, в отличие от ОИ-2026. Турнир пройдет по правилам НХЛ, ими предусмотрен формат 5 на 5
сегодня, 07:05
Маккиннон – 6-й игрок в истории НХЛ, набравший 110+ очков в 4 сезонах подряд. В списке также Гретцки, Босси, Лефлер, Эспозито и Дионн, Кучерову нужны 4 балла
сегодня, 06:35
Маккиннон забил 45-й гол в сезоне и увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ. В гонке бомбардиров он 2-й – 110 очков против 114 у Макдэвида при 2 играх в запасе
сегодня, 06:20
Малкин с 2+1 в матче против «Колорадо» стал 1-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Коттер с дублем и Лаферрьер с 1+2
сегодня, 05:58
Рябыкин об утверждении, что «Локомотив» вернулся к хоккею Никитина: «Заблуждение. Это именно хоккей Хартли. Команда играет активнее и агрессивнее, больше силового давления»
сегодня, 07:20
Малкин после 2+1 в матче с «Колорадо»: «Немного нервничал перед игрой. Когда забил, стало намного лучше. Дисквалификация была неприятным моментом»
сегодня, 06:46
Брэди Ткачак о пассивности игроков «Торонто» в эпизоде с травмой Мэттьюса: «Я был бы очень зол, если бы меня вот так ударили, но никто не вмешался»
сегодня, 05:34
Цыплаков сыграл 7:39 в матче с «Бостоном» – меньше всех в «Нью-Джерси». У него ассист (4-е очко в 40 играх в сезоне) и 3 силовых приема
сегодня, 05:22
Чинахов сделал ассист в матче с «Колорадо» и обновил личный рекорд по их числу за сезон (14). До рекорда по очкам – 2 балла
сегодня, 04:57
Хуснутдинов сыграл 19:56 против «Нью-Джерси» – 2-е время в сезоне. У него ассист (29-е очко в 62 играх) и «+2»
сегодня, 04:20
«Юта» прервала серию из 4 поражений, обыграв «Даллас» (6:3). Техасцы проиграли в основное время впервые за 16 матчей
сегодня, 03:45
Варламов принял участие в тренировке «Айлендерс». У 37-летнего вратаря было 2 операции по замене коленного сустава, он не играет с ноября 2024 года
сегодня, 03:30
У Драйзайтля травма нижней части тела. Пока неизвестно, когда форвард «Эдмонтона» вернется в состав
сегодня, 03:15
Шестеркин проиграл впервые за 5 матчей: 22 сэйва из 25 против «Кингс»
сегодня, 02:37
