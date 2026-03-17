Малкин набрал 2+1 при 4 минутах штрафа в матче с «Колорадо» и стал 1-й звездой, сыграв впервые после отстранения. У него 50 очков в 47 играх в сезоне

Евгений Малкин набрал 2+1 в матче с «Колорадо» и стал 1-й звездой.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (7:2).

39-летний россиянин, проводивший первую игру после 5-матчевой дисквалификации , был признан первой звездой.

В его активе стало 50 (15+35) очков в 47 играх в текущем сезоне при полезности «+14».

Сегодня Малкин (16:18, 3:11 – в большинстве, «+1») реализовал 2 из 3 бросков в створ и получил 2 малых штрафа (первый – за подножку на 48-й секунде игры, второй – за стычку с форвардом «Эвеланш» Паркером Келли в третьем периоде).

