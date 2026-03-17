Малкин набрал 2+1 при 4 минутах штрафа в матче с «Колорадо» и стал 1-й звездой, сыграв впервые после отстранения. У него 50 очков в 47 играх в сезоне
Евгений Малкин набрал 2+1 в матче с «Колорадо» и стал 1-й звездой.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (7:2).
39-летний россиянин, проводивший первую игру после 5-матчевой дисквалификации, был признан первой звездой.
В его активе стало 50 (15+35) очков в 47 играх в текущем сезоне при полезности «+14».
Сегодня Малкин (16:18, 3:11 – в большинстве, «+1») реализовал 2 из 3 бросков в створ и получил 2 малых штрафа (первый – за подножку на 48-й секунде игры, второй – за стычку с форвардом «Эвеланш» Паркером Келли в третьем периоде).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
19. Bryan Trottier* 1975-94 1425
20. Adam Oates* 1985-04 1420
21. Doug Gilmour* 1983-03 1414
22. Dale Hawerchuk* 1981-97 1409
23. Jari Kurri* 1980-98 1398
24. Evgeni Malkin 2006-26 1396
25. Luc Robitaille* 1986-06 1394
Идёт на 16йсезон 1+ очка за игру!
У Ови 14 таких сезонов, этот не прибавится.
Ну и фактор продления как мотивация