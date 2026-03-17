  • Малкин набрал 2+1 при 4 минутах штрафа в матче с «Колорадо» и стал 1-й звездой, сыграв впервые после отстранения. У него 50 очков в 47 играх в сезоне
Малкин набрал 2+1 при 4 минутах штрафа в матче с «Колорадо» и стал 1-й звездой, сыграв впервые после отстранения. У него 50 очков в 47 играх в сезоне

Евгений Малкин набрал 2+1 в матче с «Колорадо» и стал 1-й звездой.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (7:2). 

39-летний россиянин, проводивший первую игру после 5-матчевой дисквалификации, был признан первой звездой. 

В его активе стало 50 (15+35) очков в 47 играх в текущем сезоне при полезности «+14». 

Сегодня Малкин (16:18, 3:11 – в большинстве, «+1») реализовал 2 из 3 бросков в створ и получил 2 малых штрафа (первый – за подножку на 48-й секунде игры, второй – за стычку с форвардом «Эвеланш» Паркером Келли в третьем периоде). 

У Малкина больше всех удалений в НХЛ за 20 лет! Сами в шоке

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Что называется, хорошо отдохнул и вернулся посвежевшим) Ну и ещё ему вообще-то практически через четыре месяца будет 40, но тем не менее, если Джино здоров, то он до сих пор выдает будь здоров в матчах, как сегодня например) По-настоящему классный хоккеист Евгений Малкин!
да красавчик
Малкин уже больше 20 лет классный хоккеист.
NHL Career Leaders for Points
19. Bryan Trottier* 1975-94 1425
20. Adam Oates* 1985-04 1420
21. Doug Gilmour* 1983-03 1414
22. Dale Hawerchuk* 1981-97 1409
23. Jari Kurri* 1980-98 1398
24. Evgeni Malkin 2006-26 1396
25. Luc Robitaille* 1986-06 1394
Хорошо бы Евгению еще сезончик сыграть. В отличие от Овечкина он, видимо, пивком с бургерами не злоупотребляет.
Шава с Филатовым к нему приезжали. Он худой как в 20 лет
С весом у Евгения всё хорошо, сухой как в 25 лет
Да уж наотдыхался дядя. Кстати, 4 гола до 600 ( регулярка+плей), 4 очка до 1400 (регулярка).
Малкин нарушает законы физики. Считается, что большие не могут долго играть, а у него до сих пор больше очка за игру. При таких показателях человек гарантированно может показывать уровень еще года два, не меньше.
поломанный Лемье то норм играл и в 40, уж про Ягра молчим
Дело в том что Малкин часто подвержен травмам, к тому же его рост составляет 190 и вес 93-95кг это нормально для его роста, взять Овечкина его рост составляет 188 см при весе в 107 кг уже сложнее, в таком возрасте. Многое зависит от связок, строения мышц и сухожилий, тому же Овечкину тяжело таскать свой вес,по своей природе Саша здоровяк, крепыш. Взять того же Кросби при его росте 180 см он весит под 90 кг, для такого возраста и роста его вес вполне солидный, хотя Кросби тоже далеко не маленький в плане веса, так же по природе сбитый, широкий.
Джино в прайме!
Идёт на 16йсезон 1+ очка за игру!
У Ови 14 таких сезонов, этот не прибавится.
Малыч хорош, держит свой уровень в свои пенсионные почти 40 лет)
Первый гол это что-то...
На свободу с чистой совестью )
Ну и фактор продления как мотивация
