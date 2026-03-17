Хуснутдинов сыграл 19:56 против «Нью-Джерси» – 2-е время в сезоне. У него ассист (29-е очко в 62 играх) и «+2»

Марат Хуснутдинов сыграл 19:56 против «Нью-Джерси» – 2-е время в сезоне.

Форвард «Бостона » Марат Хуснутдинов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси » (3:4 ОТ).

На счету 23-летнего игрока стало 29 (13+16) очков в 62 играх в текущем сезоне при полезности «+10».

Сегодня Хуснутдинов (19:56 – 2-й показатель игрового времени в сезоне, 3-й среди форвардов «Брюинс» в матче, 00:54 – в большинстве,

01:40 – в меньшинстве) завершил встречу с полезностью «+2». Он сделал 1 блок и допустил 1 потерю.