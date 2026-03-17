  • Хуснутдинов сыграл 19:56 против «Нью-Джерси» – 2-е время в сезоне. У него ассист (29-е очко в 62 играх) и «+2»
Марат Хуснутдинов сыграл 19:56 против «Нью-Джерси» – 2-е время в сезоне.

Форвард «Бостона» Марат Хуснутдинов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:4 ОТ). 

На счету 23-летнего игрока стало 29 (13+16) очков в 62 играх в текущем сезоне при полезности «+10». 

Сегодня Хуснутдинов (19:56 – 2-й показатель игрового времени в сезоне, 3-й среди форвардов «Брюинс» в матче, 00:54 – в большинстве,
01:40 – в меньшинстве) завершил встречу с полезностью «+2». Он сделал 1 блок и допустил 1 потерю. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
