Болельщики «Рейнджерс» дважды устроили овацию Панарину – на разминке и во время показа ролика в его честь. Свою команду освистали в конце 2-го периода матча с «Кингс»

Болельщики «Рейнджерс» дважды устроили овацию Артемию Панарину.

Болельщики «Рейнджерс » тепло встретили форварда «Лос-Анджелеса » Артемия Панарина .

Клуб из Нью-Йорка уступил «Лос-Анджелесу» с российским форвардом в составе в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ – 1:4.

Для 34-летнего Панарина это был первый матч в Madison Square Garden после обмена из «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес» в феврале. Форвард отметился результативной передачей.

Болельщики в Нью-Йорке дважды устроили Артемию овацию – во время предматчевой разминки и тайм-аута в первом периоде, когда на видеокубе был показан ролик в честь игрока, выступавшего за клуб в течение 7 сезонов.

При этом в конце второго периода при счете 0:3 они освистали свою команду, которой за 40 минут игры удалось нанести только 9 бросков в створ (в третьем периоде – 13, итоговое соотношение – 22:26).