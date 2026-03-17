  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
Видео
7

Болельщики «Рейнджерс» дважды устроили овацию Панарину – на разминке и во время показа ролика в его честь. Свою команду освистали в конце 2-го периода матча с «Кингс»

Болельщики «Рейнджерс» дважды устроили овацию Артемию Панарину.

Болельщики «Рейнджерс» тепло встретили форварда «Лос-Анджелеса» Артемия Панарина

Клуб из Нью-Йорка уступил «Лос-Анджелесу» с российским форвардом в составе в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ – 1:4. 

Для 34-летнего Панарина это был первый матч в Madison Square Garden после обмена из «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес» в феврале. Форвард отметился результативной передачей. 

Болельщики в Нью-Йорке дважды устроили Артемию овацию – во время предматчевой разминки и тайм-аута в первом периоде, когда на видеокубе был показан ролик в честь игрока, выступавшего за клуб в течение 7 сезонов. 

При этом в конце второго периода при счете 0:3 они освистали свою команду, которой за 40 минут игры удалось нанести только 9 бросков в створ (в третьем периоде – 13, итоговое соотношение – 22:26). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: NY Post
Madison Square Garden
logoНХЛ
logoЛос-Анджелес
болельщики
logoАртемий Панарин
logoРейнджерс
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Панарин был лучшим хоккеистом клуба и любимчиком болельщиков, который принес им массу положительных эмоций, и не его вина или желание, что пришлось покинуть команду! Болельщики отметили Артемия своей теплой встречей на родном стадионе и такими же овациями, он их заслужил сполна)
Такое ощущение, что текст писал ИИ.
Да чел просто прыгает по новостям ради плюсиков и пишет банальности. Главное чтобы коммент оказался в числе первых.
Артемий 121 й по очкам в истории, обошел Бернса.
Заслуженная овация Хлебушкку!
Любимый Хлебушек теперь на тихоокеанском побережье выпекается! На выставке в Нью-Йорке ему аплодируют!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
