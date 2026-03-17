Болельщики «Рейнджерс» дважды устроили овацию Панарину – на разминке и во время показа ролика в его честь. Свою команду освистали в конце 2-го периода матча с «Кингс»
Болельщики «Рейнджерс» тепло встретили форварда «Лос-Анджелеса» Артемия Панарина.
Клуб из Нью-Йорка уступил «Лос-Анджелесу» с российским форвардом в составе в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ – 1:4.
Для 34-летнего Панарина это был первый матч в Madison Square Garden после обмена из «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес» в феврале. Форвард отметился результативной передачей.
Болельщики в Нью-Йорке дважды устроили Артемию овацию – во время предматчевой разминки и тайм-аута в первом периоде, когда на видеокубе был показан ролик в честь игрока, выступавшего за клуб в течение 7 сезонов.
При этом в конце второго периода при счете 0:3 они освистали свою команду, которой за 40 минут игры удалось нанести только 9 бросков в створ (в третьем периоде – 13, итоговое соотношение – 22:26).