«Юта» прервала серию из 4 поражений, обыграв «Даллас» (6:3). Техасцы проиграли в основное время впервые за 16 матчей

«Юта» обыграла «Даллас » (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ , завершив серию поражений из 4 матчей.

В свою очередь, для «Старс» поражение в основное время стало первым за 16 матчей. Команде не удалось установить новый рекорд франшизы по числу игр подряд с набранными очками.

С 94 очками в 67 играх техасцы занимают 2-е место в Западной конференции. «Мамонт» остается в зоне плей-офф – на первой позиции wild card на Западе.