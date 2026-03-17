У Драйзайтля травма нижней части тела. Пока неизвестно, когда форвард «Эдмонтона» вернется в состав

Форвард «Эдмонтона » Леон Драйзайтль выбыл с травмой нижней части тела, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:1).

Точный срок возвращения 30-летнего нападающего в состав пока неизвестен.

На 4-й минуте встречи с «Предаторс» немецкий нападающий открыл счет, реализовав большинство. На его счету стало 97 (35+62) очков в 65 играх в сезоне.

Вскоре после этого он ударился о борт в результате силового приема форварда «Предаторс» Оззи Висблатта. Драйзайтль ушел в раздевалку, затем вернулся и провел еще 2 смены (суммарное игровое время – 3:12), но во втором и третьем периодах на лед уже не выходил.

«У него был визит к врачу сегодня утром, пока мы были на льду. Пока новостей нет. Думаю, мы проведем без него какое-то время. Я не уверен, сколько это будет – одна, две игры или больше. У меня пока мало информации.

Мы не хотим усугублять ситуацию. Да, сейчас нет никакой гарантии попадания в плей-офф, нам нужно выигрывать матчи. Но, конечно, если он не будет здоров и не сможет играть, он не будет играть», – сказал главный тренер «Ойлерс» Крис Кноблаух.