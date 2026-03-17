Шестеркин проиграл впервые за 5 матчей: 22 сэйва из 25 против «Кингс»
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отбил 22 броска из 25 в матче с «Лос-Анджелесом» (1:4). Четвертый гол «Кингс» забили на 59-й минуте в пустые ворота.
4-матчевая победная серия россиянина прервалась.
Всего в 42 играх сезона у Шестеркина 22 победы при 91,3% сэйвов и коэффициенте непробиваемости 2,50.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Разве, что первая шайба его, две оставшиеся на совести защитников и немного удачи калифорнийцев в третьей, которую с лета Лаф….е занес уже после отскока от Игоря, ну а четвертую короли закинули уже в пустые, как-то так.
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем