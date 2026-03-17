Шестеркин проиграл впервые за 5 матчей: 22 сэйва из 25 против «Кингс»

Вратарь «Рейнджерс » Игорь Шестеркин отбил 22 броска из 25 в матче с «Лос-Анджелесом » (1:4). Четвертый гол «Кингс» забили на 59-й минуте в пустые ворота.

4-матчевая победная серия россиянина прервалась.

Всего в 42 играх сезона у Шестеркина 22 победы при 91,3% сэйвов и коэффициенте непробиваемости 2,50.