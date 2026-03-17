Козырев о 4:2 с «Ак Барсом»: «Северстали» был нужен результат после гала-концерта в Петербурге»

Тренер «Северстали » Андрей Козырев оценил победу над «Ак Барсом » (4:2) в Фонбет чемпионате КХЛ .

«После гала-концерта, который мы устроили в Санкт-Петербурге (0:5), нам необходимо было сегодня победить. Мы этого добились. По содержанию игры есть много, над чем работать. Самое главное – был нужен результат.

У Абросимова и Думбадзе повреждения. Мы не форсировали события, дали им возможность восстановиться», – сказал Козырев.