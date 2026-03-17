Гридин сделал передачу в матче с «Детройтом». У форварда «Калгари» 4+6 в 23 играх

Гридин сделал передачу в матче с «Детройтом».

Форвард «Калгари» Матвей Гридин сделал голевую передачу в матче с «Детройтом» (2:5).

Россиянин набрал 10-е (4+6) в сезоне, всего он провел 23 игры.

Сегодня за 16:29 (2:22 – в большинстве) у Гридина 3 броска в створ ворот, 1 силовой прием, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».