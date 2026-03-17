Гридин сделал передачу в матче с «Детройтом». У форварда «Калгари» 4+6 в 23 играх
Форвард «Калгари» Матвей Гридин сделал голевую передачу в матче с «Детройтом» (2:5).
Россиянин набрал 10-е (4+6) в сезоне, всего он провел 23 игры.
Сегодня за 16:29 (2:22 – в большинстве) у Гридина 3 броска в створ ворот, 1 силовой прием, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Если бы ТШ не шпынял Матвея тудой-сюдой между фармом и клубом , да оказал бы изначально больше доверия, то и выхлоп был уже совершенно другой. А так, что, мол молодой , да неплох, но не местный, да еще и русский... В общем, там сейчас все непросто , что бы нашим нормально дебютировать и начать карьеру нужно по умолчанию быть чуть ли не на полголовы и больше быть выше местных североамериканцев. А иначе при прочих равных предпочтение всегда будет отдано последним. Здоровья и удачи нашим, ну а Матюхе почаще забивать с той самой невозмутимостью киллера. Он может делать это очень красиво.)
