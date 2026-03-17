Вячеслав Козлов о 4:3 со «Спартаком»: «Ключевой момент – в овертайме «Динамо» выстояло в меньшинстве»

Вячеслав Козлов о 4:3 со «Спартаком»: ключевой момент – «Динамо» выстояло в меньшинстве.

Тренер московского «Динамо » Вячеслав Козлов оценил победу над «Спартаком » (4:3 Б) в Фонбет чемпионате КХЛ .

— Мы приехали из тяжелой поездки, это наложило отпечаток. Сложный матч, может, веселый для зрителей. В первом периоде повели в счете, но на второй остались в раздевалке. Хорошо, что в третьем периоде нашли в себе силы, перевели игру в овертайм. Ключевой момент был, когда в овертайме выстояли в меньшинстве.

Буллиты… Вы знаете, кому‑то везет, кому‑то — нет. Получилась тяжелая игра. Мы довольны, что взяли два очка.

— На видео из раздевалки видно, как вы сказали Дер‑Аргучинцеву, что это его последний буллит. Что значит ваша фраза?

— У меня был с ним недавно разговор, просил так не делать. Но [в раздевалке] это была шутка. Забил — молодец. Скоро буллиты закончатся и будем играть овертаймы.

— Смотрите в таблицу в контексте определения потенциального соперника по плей‑офф?

— После игры еще не посмотрел. Мы идем от матча к матчу, выбирать соперника не будем, — сказал Козлов.