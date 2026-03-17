Вячеслав Козлов о 4:3 со «Спартаком»: «Ключевой момент – в овертайме «Динамо» выстояло в меньшинстве»

Тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов оценил победу над «Спартаком» (4:3 Б) в Фонбет чемпионате КХЛ.

— Мы приехали из тяжелой поездки, это наложило отпечаток. Сложный матч, может, веселый для зрителей. В первом периоде повели в счете, но на второй остались в раздевалке. Хорошо, что в третьем периоде нашли в себе силы, перевели игру в овертайм. Ключевой момент был, когда в овертайме выстояли в меньшинстве.

Буллиты… Вы знаете, кому‑то везет, кому‑то — нет. Получилась тяжелая игра. Мы довольны, что взяли два очка.

— На видео из раздевалки видно, как вы сказали Дер‑Аргучинцеву, что это его последний буллит. Что значит ваша фраза?

— У меня был с ним недавно разговор, просил так не делать. Но [в раздевалке] это была шутка. Забил — молодец. Скоро буллиты закончатся и будем играть овертаймы.

— Смотрите в таблицу в контексте определения потенциального соперника по плей‑офф?

— После игры еще не посмотрел. Мы идем от матча к матчу, выбирать соперника не будем, — сказал Козлов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Ключевой момент, это смороженая тобой, в раздевалке, глупость, после победного булита. Так подло ляпнуть! И, не ври! Все слышали. Ты не шутил. Ты именно такой. Человек в футляре.
Вот зачем ты так? Они сами разберутся. А если даже что-то Козлов сказал не делать, то надо не делать или наоборот делать. Ведь беседы с твоим любимчиком Комтуа не прошли бесследно, он и правда стал меньше удаляться. Уровень мышления у Козлова куда выше чем у Кудашева, кроме Сёмы никем и не усилились, набрали сбитых летчиков, и четыре основных игрока в лазарете. Это надо понимать, что состав ещё более возрастной, а молодежь косячит. Правда Секьюра в этом сезоне "вау", вот и другой "тракторист" Дер хорош. На мой взгляд слабее по игре мы только, ярославских и минских в нашей конфе. То что не подбираем соперника, правильно, его учитель Хартли так и сделал, занял первое место, а вы там сами бейтесь, чтобы на восьмом месте не оказаться.
Я, конечно, понимаю, о чем ты говоришь. В разборе игры, он мог сказать Деру, что считал нужным, но на публике... Так "прибить" Игрока, принесшего победу... Мне, как зрителю, гораздо интереснее смотреть хоккей с такими булитами. Очень надеюсь, что К уберут сразу, после сезона. Не зависимо от результата. Думаешь, Комтуа по травме сидит на трибуне? Ну, а об уровне интелекта Кудашова и Козлова, я бы поспорил).
В полтора звена никого не обыграешь. Удобны для нас северствль,торпедо,ска приемлемо, а вот минчанам и цска проиграем. Они быстрые . А про локо говорить нечего.-классно прставленная игра. Скучная,правда . Селекцию провалили, можно было Спронга и Шулака взять.
