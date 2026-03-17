Панарин сделал передачу в матче с «Рейнджерс». У него 3+10 в 11 играх за «Кингс»
Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин сделал голевую передачу в матче с «Рейнджерс» (4:1), продлив результативную серию (1+4) до 3 игр.
Россиянин набрал 13-е (3+10) очко в 11 матчах за «Кингс» после обмена из «Рейнджерс».
Всего в 63 матчах сезона на его счету 70 (22+48) баллов.
Сегодня за 15:42 (2:11 – в большинстве) у Панарина 2 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Статистика отличная у Артемия - нет никаких вопросов! В коллектив вписался без проблем и сразу стал приносить пользу команде, уверен, что со временем ещё добавит, когда полностью освоится и почувствует партнеров на все 💯…
Материалы по теме
Рекомендуем
