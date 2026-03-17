Панарин сделал передачу в матче с «Рейнджерс». У него 3+10 в 11 играх за «Кингс»

Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин сделал голевую передачу в матче с «Рейнджерс» (4:1), продлив результативную серию (1+4) до 3 игр.

Россиянин набрал 13-е (3+10) очко в 11 матчах за «Кингс» после обмена из «Рейнджерс».

Всего в 63 матчах сезона на его счету 70 (22+48) баллов.

Сегодня за 15:42 (2:11 – в большинстве) у Панарина 2 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Статистика отличная у Артемия - нет никаких вопросов! В коллектив вписался без проблем и сразу стал приносить пользу команде, уверен, что со временем ещё добавит, когда полностью освоится и почувствует партнеров на все 💯…
Материалы по теме
Гавриков о Панарине в «Лос-Анджелесе»: «У него все хорошо, он прикрыт. Он у меня пожил. Когда мы в Нью-Йорк приехали, жили у них»
Панарин набрал 1+2 в матче с «Нью-Джерси». У него 12 очков в 10 играх за «Кингс»
Панарин об уходе из «Рейнджерс»: «Не веришь, пока тебе прямо не скажут об этом. Я ведь играл хорошо, вернулся на свой уровень»
Глава Федерации хоккея Финляндии о возможном бойкоте Кубка мира из-за России: «Это предположение журналиста. Мы не организаторы турнира»
«Металлург» вторым составом сыграет против «Трактора» и «Локомотива». На выезд из основы отправились лишь Набоков, Коробкин, Ткачев, Сиряцкий и Федоров
Владимир Крикунов: «Швеция, Финляндия и Чехия боятся Россию. Понимают, что с Кубка мира их выкинут. За свою задницу беспокоятся, обеспечивают алиби»
Роман Ротенберг: «Словакия и Венгрия близки, чтобы сыграть с Россией в ближайшее время. Они дружественно настроены – политически, по вопросам бизнеса, газа»
Козлов о буллите Дер-Аргучинцева «Спартаку»: «Он не забил такое, когда играл за «Трактор». Я просил так не делать. Это шутка. Забил, молодец»
Беляев о поражении от «Динамо»: «Спартак» доминировал и играл лучше. Москва всегда остается красно-белой!»
Швеция, Финляндия и Чехия не сыграют на Кубке мира-2028 в случае участия в нем России (iDNES)
Фетисов об Овечкине: «И я хотел бы, и армия его болельщиков хочет, чтобы он играл дальше в НХЛ. Но ему принимать решение. До 1000 шайб точно доберется»
Малкин о новом контракте с «Питтсбургом»: «Дубас сказал, что надо подождать до лета. Он спросил, хочу ли я играть в следующем сезоне. Ответил, что да»
В финале Кубка мира-2028 не будет овертайма 3 на 3, в отличие от ОИ-2026. Турнир пройдет по правилам НХЛ, ими предусмотрен формат 5 на 5
Форвард «Сочи» Биттен: «Хоккей в России – спорт номер один. Я ходил на футбол, Россия играла с Чили, классная атмосфера, но хоккее более шумно, всегда попадаю на трансляции КХЛ»
Самедов об отчете Минспорта: «Ценовая политика хоккейной формы и сам хоккей – дорогое удовольствие. Родители тратят внушительную сумму. По массовости футбол выиграет во всем мире»
«Шанхай» назначит иностранного генменеджера вместо Варицкого. Каблуков будет его ассистентом по российскому рынку (Артур Хайруллин)
Генменеджер «Торпедо»: «Российские тренеры отвечают перед семьями, друзьями – это наша страна. У иностранцев этих барьеров нет. Надо давать дорогу нашим специалистам»
Губерниев о претендентах на Кубок Гагарина: «Локомотив», «Металлург», «Трактор». СКА и ЦСКА пробуксовывали, но попали в плей-офф. Наш чемпионат – непредсказуемый»
Ларионов о лавке на арене «Трактора»: «Просторная, занимает много места. В «Торпедо» предлагал поставить 15 кресел и продавать самые дорогие билеты. Деньги – в фонд ветеранов»
Разин о судьях: «Ты редиска либо для одной команды, либо для другой. У «Автомобилиста» играл Гашилов. Я подкалывал: «Гашилов играет, как вы нам будете подсуживать»
Рябыкин об утверждении, что «Локомотив» вернулся к хоккею Никитина: «Заблуждение. Это именно хоккей Хартли. Команда играет активнее и агрессивнее, больше силового давления»
Малкин после 2+1 в матче с «Колорадо»: «Немного нервничал перед игрой. Когда забил, стало намного лучше. Дисквалификация была неприятным моментом»
Брэди Ткачак о пассивности игроков «Торонто» в эпизоде с травмой Мэттьюса: «Я был бы очень зол, если бы меня вот так ударили, но никто не вмешался»
