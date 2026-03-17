  • Гатиятулин о 2:4 с «Северсталью»: «Не вспомню, когда «Ак Барс» уступал первый период. У Арефьева игр с такой ответственностью было не так много»
Тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил поражение от «Северстали» (2:4) в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Я так сразу не смог вспомнить, когда мы уступали первый период. Дали соперникам такое преимущество в счете. В принципе, если не брать эти пять минут… На игру мы вышли подготовленными, это было видно. Да, пропустили в течение этого времени три гола, но нужно смотреть, что мы возвращаемся в игру. 

У Макса Арефьева игр с такой ответственностью было не так много. Поэтому мы заменили его, чтобы он чуть успокоился. А так по плану он сегодня должен был проводить весь матч. В перерыве поговорили, немножко успокоили. Вошел хорошо в игру и провел хороший, в принципе, матч», – сказал Гатиятулин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
Первое что пришло в голову это игра с Минском, первый период 1:4.
Надеюсь в межсезонье вару подберёте .А так спасибо за сезон 🤝
