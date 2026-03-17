Жамнов о 3:4 с «Динамо»: «Хотелось бы реализовывать моменты. Но по самоотдаче к «Спартаку» претензий нет»
Тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил поражение от московского «Динамо» (3:4 Б) в Фонбет чемпионате КХЛ.
— После прошлого матча вы сказали, что не узнали «Спартак». Сегодня вы увидели то, что хотели от команды?
— Все намного лучше по сравнению с прошлой игрой. Хотелось бы реализовывать моменты. Но по самоотдаче к ребятам претензий нет.
— Что стало ключевым фактором? Эмоции и ответственность?
— Нет, думаю, просто должны реализовывать моменты. И в начале третьего периода неправильно стали играть, отдали инициативу, с такими командами все три периода нужно играть правильно, — сказал Жамнов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Материалы по теме
*** Что такое “possession puck”? Это способ сбить темп соперника и перевести игру в выгодный для себя контекст. Даже если игрок под давлением и не может сразу атаковать, удержание им шайбы позволяет партнёрам восстановить структуру, сместиться, подготовить новую волну созидательных действий. В НХЛ подобные эпизоды часто называют “quiet control”, когда видимой активности мало, но идёт... скрытое управление ритмом. Этому нам надо учиться...Владение под давлением — это не борьба в принципиальном значении этого слова, это осознанное сохранение инициативы в максимально неблагоприятных игровых условиях. Possession puck — это умение не просто удерживать шайбу, а удерживать игру, пока остальные партнёры ищут возможность изменить её ход.