Жамнов о 3:4 с «Динамо»: «Хотелось бы реализовывать моменты. Но по самоотдаче к «Спартаку» претензий нет»

Жамнов о 3:4 с «Динамо»: по самоотдаче к «Спартаку» претензий нет.

Тренер «Спартака » Алексей Жамнов оценил поражение от московского «Динамо » (3:4 Б) в Фонбет чемпионате КХЛ .

— После прошлого матча вы сказали, что не узнали «Спартак». Сегодня вы увидели то, что хотели от команды?

— Все намного лучше по сравнению с прошлой игрой. Хотелось бы реализовывать моменты. Но по самоотдаче к ребятам претензий нет.

— Что стало ключевым фактором? Эмоции и ответственность?

— Нет, думаю, просто должны реализовывать моменты. И в начале третьего периода неправильно стали играть, отдали инициативу, с такими командами все три периода нужно играть правильно, — сказал Жамнов.