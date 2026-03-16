  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Беттмэн о возможном участии России на Кубке мира-2028: «Посмотрим. Время покажет. Нет острой необходимости принимать решение»
20

Беттмэн о возможном участии России на Кубке мира-2028: «Посмотрим. Время покажет. Нет острой необходимости принимать решение»

Гэри Беттмэн: нет острой необходимости в решении об участии России на Кубке мира.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн дал комментарий относительно статуса сборной России в контексте Кубка мира, который пройдет в феврале 2028 года.

Лига ранее сообщила о том, что групповой этап соревнования и по одному матчу на выбывание пройдут в Праге и Калгари, а полуфиналы и финал – в Эдмонтоне.

Состав участников турнира официально еще не был объявлен.

«Посмотрим, как будут развиваться события. Время покажет. Сейчас нет острой необходимости принимать это решение, поэтому посмотрим, как будут развиваться события», – заявил Гэри Беттмэн.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
logoГэри Беттмэн
logoКубок мира
logoНХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Все понятно ,на КМ нас не будет
Ответ beltravel71
Все понятно ,на КМ нас не будет
Там же перед этим новость от РоРо-только ОИ и ЧМ..это значит, что мальчик хочет только эту игрушку)))
Ответ Ольга Лебедева_1116766866
Там же перед этим новость от РоРо-только ОИ и ЧМ..это значит, что мальчик хочет только эту игрушку)))
«Ольга Лебедева» читает все новости про Ротенберга. Не надоело?
Через год определятся, максимум к лету 2027 года.
Если Россию допустят, то группа в Калгари - Канада, США, Россия, Германия, в Праге - Швеция, Финляндия, Чехия, Швейцария.
Если не допустят, то в Калгари будет играть Швейцария, а в Праге Словакия.
Предпосылок, чтоб допустили пока не просматривается.
Ответ Al561
Через год определятся, максимум к лету 2027 года. Если Россию допустят, то группа в Калгари - Канада, США, Россия, Германия, в Праге - Швеция, Финляндия, Чехия, Швейцария. Если не допустят, то в Калгари будет играть Швейцария, а в Праге Словакия. Предпосылок, чтоб допустили пока не просматривается.
Если США повязнет с Ираном , а предпосылки есть , то будет другая картина .
Говорит голосом Бэтмена *
В буржуйском твиттере иностранцы на ушах стоят от буллита Дер-Аргучинцева. На спортсе об этом ничего. Поневоле начинают закрадываться сомнения...
Ответ greencroc78
В буржуйском твиттере иностранцы на ушах стоят от буллита Дер-Аргучинцева. На спортсе об этом ничего. Поневоле начинают закрадываться сомнения...
Что за тема?
Ответ divannyi expert
Что за тема?
Смотреть надо. Там чувак нечто запредельное исполнил.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Групповой этап Кубка мира-2028 пройдет в Калгари и Праге, полуфиналы и финал – в Эдмонтоне. НХЛ не назвала состав участников
вчера, 16:54
Рекомендуем
Главные новости
Малкин набрал 2+1 при 4 минутах штрафа в матче с «Колорадо» и стал 1-й звездой, сыграв впервые после отстранения. У него 50 очков в 47 играх в сезоне
20 минут назадВидео
НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Колорадо», «Юта» забросила 6 шайб «Далласу», «Рейнджерс» проиграли «Лос-Анджелесу», «Нью-Джерси» одолел «Бостон»
28 минут назад
Болельщики «Рейнджерс» дважды устроили овацию Панарину – на разминке и во время показа ролика в его честь. Свою команду освистали в конце 2-го периода матча с «Кингс»
55 минут назадВидео
Панарин сделал передачу в матче с «Рейнджерс». У него 3+10 в 11 играх за «Кингс»
сегодня, 01:43
Роман Ротенберг: «Можем прийти к тому, что МОК в приказном порядке скажет ИИХФ вернуть Россию. Будем действовать с позиции силы»
вчера, 19:44
Ларионов о матче в Челябинске: «Трактористов, людей, работающих на заводе, не обманешь. Каждый день ходят на работу и тяжело трудятся. Без полной самоотдачи здесь играть трудно»
вчера, 19:30
КХЛ. «Спартак» проиграл «Динамо» Москва по буллитам, «Северсталь» победила «Ак Барс», «Сибирь» обыграла ЦСКА, СКА уступил «Трактору» в гостях
вчера, 19:05
«Северсталь» впервые в истории КХЛ завершит регулярку в топ-4 Запада. Команда Козырева получила преимущество домашнего льда в 1-м раунде плей-офф
вчера, 18:56
«Металлург» сыграет с «Сибирью» в первом раунде Кубка Гагарина
вчера, 18:28
5,7 млн зрителей – рекорд общей посещаемости матчей КХЛ. 7835 болельщиков – рекорд средней посещаемости
вчера, 18:11
Ко всем новостям
Последние новости
Хуснутдинов сыграл 19:56 против «Нью-Джерси» – 2-е время в сезоне. У него ассист (29-е очко в 62 играх) и «+2»
30 минут назад
«Юта» прервала серию из 4 поражений, обыграв «Даллас» (6:3). Техасцы проиграли в основное время впервые за 16 матчей
сегодня, 03:45
Варламов принял участие в тренировке «Айлендерс». У 37-летнего вратаря было 2 операции по замене коленного сустава, он не играет с ноября 2024 года
сегодня, 03:30
У Драйзайтля травма нижней части тела. Пока неизвестно, когда форвард «Эдмонтона» вернется в состав
сегодня, 03:15
Шестеркин проиграл впервые за 5 матчей: 22 сэйва из 25 против «Кингс»
сегодня, 02:37
Козырев о 4:2 с «Ак Барсом»: «Северстали» был нужен результат после гала-концерта в Петербурге»
сегодня, 02:25
Гридин сделал передачу в матче с «Детройтом». У форварда «Калгари» 4+6 в 23 играх
сегодня, 02:11
Вячеслав Козлов о 4:3 со «Спартаком»: «Ключевой момент – в овертайме «Динамо» выстояло в меньшинстве»
сегодня, 01:55
Гатиятулин о 2:4 с «Северсталью»: «Не вспомню, когда «Ак Барс» уступал первый период. У Арефьева игр с такой ответственностью было не так много»
сегодня, 01:29
Жамнов о 3:4 с «Динамо»: «Хотелось бы реализовывать моменты. Но по самоотдаче к «Спартаку» претензий нет»
сегодня, 01:17
Рекомендуем