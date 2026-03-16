Беттмэн о возможном участии России на Кубке мира-2028: «Посмотрим. Время покажет. Нет острой необходимости принимать решение»
Гэри Беттмэн: нет острой необходимости в решении об участии России на Кубке мира.
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн дал комментарий относительно статуса сборной России в контексте Кубка мира, который пройдет в феврале 2028 года.
Лига ранее сообщила о том, что групповой этап соревнования и по одному матчу на выбывание пройдут в Праге и Калгари, а полуфиналы и финал – в Эдмонтоне.
Состав участников турнира официально еще не был объявлен.
«Посмотрим, как будут развиваться события. Время покажет. Сейчас нет острой необходимости принимать это решение, поэтому посмотрим, как будут развиваться события», – заявил Гэри Беттмэн.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
Если Россию допустят, то группа в Калгари - Канада, США, Россия, Германия, в Праге - Швеция, Финляндия, Чехия, Швейцария.
Если не допустят, то в Калгари будет играть Швейцария, а в Праге Словакия.
Предпосылок, чтоб допустили пока не просматривается.