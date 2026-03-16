Роман Ротенберг: «Можем прийти к тому, что МОК в приказном порядке скажет ИИХФ вернуть Россию. Будем действовать с позиции силы»

Роман Ротенберг: можем прийти к тому, что МОК скажет ИИХФ вернуть Россию.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о возможном возвращении на международную арену.

– Как вы думаете, возможно, что на Кубок мира будет вернуться проще, чем на чемпионат мира?

– Мы были на Кубке мира в 2016 году. Это турнир, организованный НХЛ.

Мы в диалоге. Ведется работа, будем обсуждать. Это всегда решение организатора, в этом случае – НХЛ. В случае чемпионата мира – ИИХФ.

Нам это не мешает проводить турниры в детских академиях. Мы уже обсудили команды из Словакии, Венгрии – провели такой турнир в Минске. Сейчас планируем провести в Москве на Кубке Овечкина. Дальше мы приглашаем команды на Кубок Первого канала.

Мы работаем. Мы обсудили, что будем действовать с позиции силы.

Благодаря Министерству спорта у нас есть такая возможность. Сейчас ситуация изменилась, МОК уже рекомендовал [допустить россиян до соревнований].

А когда ИИХФ не выполняет рекомендацию, то мы можем прийти к тому, что МОК в приказном порядке скажет Международной федерации хоккея вернуть Россию.

Как подобное и произошло, например, в Паралимпийских играх, – сказал Роман Ротенберг.

