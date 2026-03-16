Роман Ротенберг: «Можем прийти к тому, что МОК в приказном порядке скажет ИИХФ вернуть Россию. Будем действовать с позиции силы»
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о возможном возвращении на международную арену.
– Как вы думаете, возможно, что на Кубок мира будет вернуться проще, чем на чемпионат мира?
– Мы были на Кубке мира в 2016 году. Это турнир, организованный НХЛ.
Мы в диалоге. Ведется работа, будем обсуждать. Это всегда решение организатора, в этом случае – НХЛ. В случае чемпионата мира – ИИХФ.
Нам это не мешает проводить турниры в детских академиях. Мы уже обсудили команды из Словакии, Венгрии – провели такой турнир в Минске. Сейчас планируем провести в Москве на Кубке Овечкина. Дальше мы приглашаем команды на Кубок Первого канала.
Мы работаем. Мы обсудили, что будем действовать с позиции силы.
Благодаря Министерству спорта у нас есть такая возможность. Сейчас ситуация изменилась, МОК уже рекомендовал [допустить россиян до соревнований].
А когда ИИХФ не выполняет рекомендацию, то мы можем прийти к тому, что МОК в приказном порядке скажет Международной федерации хоккея вернуть Россию.
Как подобное и произошло, например, в Паралимпийских играх, – сказал Роман Ротенберг.
Групповой этап Кубка мира-2028 пройдет в Калгари и Праге, полуфиналы и финал – в Эдмонтоне. НХЛ не назвала состав участников
МОК это тоже не мешает проводить хоккейные турниры на ОИ, а ИИХФ чемпионаты мира без участия сборной России.