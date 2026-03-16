  • Роман Ротенберг: «Можем прийти к тому, что МОК в приказном порядке скажет ИИХФ вернуть Россию. Будем действовать с позиции силы»
Роман Ротенберг: «Можем прийти к тому, что МОК в приказном порядке скажет ИИХФ вернуть Россию. Будем действовать с позиции силы»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о возможном возвращении на международную арену.

– Как вы думаете, возможно, что на Кубок мира будет вернуться проще, чем на чемпионат мира?

– Мы были на Кубке мира в 2016 году. Это турнир, организованный НХЛ.

Мы в диалоге. Ведется работа, будем обсуждать. Это всегда решение организатора, в этом случае – НХЛ. В случае чемпионата мира – ИИХФ.

Нам это не мешает проводить турниры в детских академиях. Мы уже обсудили команды из Словакии, Венгрии – провели такой турнир в Минске. Сейчас планируем провести в Москве на Кубке Овечкина. Дальше мы приглашаем команды на Кубок Первого канала. 

Мы работаем. Мы обсудили, что будем действовать с позиции силы.

Благодаря Министерству спорта у нас есть такая возможность. Сейчас ситуация изменилась, МОК уже рекомендовал [допустить россиян до соревнований].

А когда ИИХФ не выполняет рекомендацию, то мы можем прийти к тому, что МОК в приказном порядке скажет Международной федерации хоккея вернуть Россию.

Как подобное и произошло, например, в Паралимпийских играх, – сказал Роман Ротенберг.

Групповой этап Кубка мира-2028 пройдет в Калгари и Праге, полуфиналы и финал – в Эдмонтоне. НХЛ не назвала состав участников

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
Это вы как с позиции силы уже 4 года топчетесь на одном месте кое-где?
Комментарий скрыт
так это он еще в Спортлото не писал, а сейчас напишет
С позиции силы, стоя на коленях, умоляя вернуть без гимна и флага.
А ты не патриот.. Ах 🤣
Мягкая сила))
может, хватит ретранслировать мысли этого душевнобольного?
Мысли душевнобольного Ротенберга, сказки о замечательной жизни в Иране и Северной Корее и наконец огромные рекламные картинки женского нижнего белья говорит только о том, что у этого сайта большие проблемы.
Да, в компьютерной версии этого сайта повсюду реклама женского нижнего белья с красивыми девушками)))
– Так будет со всеми, – сказал Коля детским голосом, – кто покусится…

На что именно покусится, Коля не договорил. Он поднялся на носках и, закрыв глаза, хлопнул Воробьянинова по щеке.
за классику плюс всегда!
Прикол в том,что эта голова реально думает,что он главный тренер сборной и самое страшное,что при нынешней,кхе-кхе,ну вы поняли,его и поставят,так дай Бог,чтобы "сборной России" там не было
Ужас в том, что вы думаете, что лн так думает.
Не зря же он пост в ФХР занимает, а Третьяк там для ширмы.
Как там матч со сборной НХЛ?) вроде как уже почти 1 год как организовываем )
После матча Красную машину не могут отремонтировать, нет деталей. А в Китае не делают).
О о "русский" богатырь объявился. Чепуха проснулась.
Ты с позиции силы отдал как-то кроссы албанцам. Уж ты-то можешь, да.
"Нам это не мешает проводить турниры в детских академиях".
МОК это тоже не мешает проводить хоккейные турниры на ОИ, а ИИХФ чемпионаты мира без участия сборной России.
