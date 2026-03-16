У «Торпедо» 5 поражений в 6 матчах после 3:6 от «Нефтехимика»

«Торпедо» проиграло 5 из 6 последних матчей в КХЛ.

«Торпедо» уступило «Нефтехимику » (3:6) на домашнем льду в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Это поражение стало пятым в шести последних играх для команды тренера Алексея Исакова .

Нижегородцы на этом отрезке обыграли только «Сочи» (4:3), а уступили «Сочи» (1:5), дважды «Трактору» (0:5 и 2:3 ОТ) и «Авангарду» (1:4).

На данный момент «Торпедо » находится на шестой строчке в таблице Западной конференции, имея в активе 79 очков в 67 матчах.

Заключительный матч регулярки команда проведет 18 марта против «Амура».