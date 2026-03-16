У «Торпедо» 5 поражений в 6 матчах после 3:6 от «Нефтехимика»

«Торпедо» проиграло 5 из 6 последних матчей в КХЛ.

«Торпедо» уступило «Нефтехимику» (3:6) на домашнем льду в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Это поражение стало пятым в шести последних играх для команды тренера Алексея Исакова.

Нижегородцы на этом отрезке обыграли только «Сочи» (4:3), а уступили «Сочи» (1:5), дважды «Трактору» (0:5 и 2:3 ОТ) и «Авангарду» (1:4).

На данный момент «Торпедо» находится на шестой строчке в таблице Западной конференции, имея в активе 79 очков в 67 матчах.

Заключительный матч регулярки команда проведет 18 марта против «Амура».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
В первом же раунде Плей-офф
Вылет 🛫
Печально, а так хорошо было по сезону, концовка кошмар, скоро в отпуск Локо не заметит такую команду.
Сладкая булочка для любого соперника в первом раунде плей-офф )))
Против Локо торпеда очень прилично смотрелось по сезону,может это план🤔😬
Мне кажется все на западе хотят попасть на Северсталь и Топедо
