«Металлург» сыграет с «Сибирью» в первом раунде Кубка Гагарина
«Металлург» и «Сибирь» встретятся в серии Кубка Гагарина.
Определилась первая пара розыгрыша Кубка Гагарина в нынешнем сезоне.
Лидер Востока «Металлург» под руководством Андрея Разина сыграет против восьмой команды конференции «Сибири» во главе с Ярославом Люзенковым.
Об этом стало известно после того, как «Нефтехимик» обыграл «Торпедо» (6:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Новосибирцы уже не смогут подняться выше восьмой строчки в конференции, отставая на четыре очка от нижнекамцев за две игры до конца регулярного чемпионата. Однако «Нефтехимик» в любом случае опередит «Сибирь», поскольку имеет преимущество по победам в основное время – 25 против 14.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Жесть вот это двухочковая система помешала Амур обойти Сибирь
При чем Амур в позапрошлом плей-офф, самое большее сопротивление оказал Магнитке , на пути к кубку.
4:0, понятно.
Да нее, Сибирь противная щас, 1-2 заберут, думается
0:4, легко
25 - 14 по победам в основное между 7 и 8 командами и при этом лишь несколько очков разницы. Сюр.
Потому что у Сибири 23 овертайма
У Сибири просто побед по буллитам куча. Главные бенефициары двух очковой системы.
Огоньки, снеговичок заплакал, устал❄️⛄️😭
Удачи Мише Бердину персонально, может затащить под настроение :)
Ну что ждем Снеговика))
сибирь конечно знатно в плей офф залетела , сколько там подряд было поражений???
13
...да были случаи, в прошлом--правда в НХЛ,
Случаи чего?
Случаи встреч Металлурга и Сибири в первом раунде, ну что Вы не помните в самом деле?)
