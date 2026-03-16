«Металлург» сыграет с «Сибирью» в первом раунде Кубка Гагарина

«Металлург» и «Сибирь» встретятся в серии Кубка Гагарина.

Определилась первая пара розыгрыша Кубка Гагарина в нынешнем сезоне.

Лидер Востока «Металлург » под руководством Андрея Разина сыграет против восьмой команды конференции «Сибири » во главе с Ярославом Люзенковым.

Об этом стало известно после того, как «Нефтехимик» обыграл «Торпедо» (6:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Новосибирцы уже не смогут подняться выше восьмой строчки в конференции, отставая на четыре очка от нижнекамцев за две игры до конца регулярного чемпионата. Однако «Нефтехимик » в любом случае опередит «Сибирь», поскольку имеет преимущество по победам в основное время – 25 против 14.

