«Металлург» сыграет с «Сибирью» в первом раунде Кубка Гагарина

«Металлург» и «Сибирь» встретятся в серии Кубка Гагарина.

Определилась первая пара розыгрыша Кубка Гагарина в нынешнем сезоне.

Лидер Востока «Металлург» под руководством Андрея Разина сыграет против восьмой команды конференции «Сибири» во главе с Ярославом Люзенковым.

Об этом стало известно после того, как «Нефтехимик» обыграл «Торпедо» (6:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Новосибирцы уже не смогут подняться выше восьмой строчки в конференции, отставая на четыре очка от нижнекамцев за две игры до конца регулярного чемпионата. Однако «Нефтехимик» в любом случае опередит «Сибирь», поскольку имеет преимущество по победам в основное время – 25 против 14.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Жесть вот это двухочковая система помешала Амур обойти Сибирь
Ответ Мин Илhaм
При чем Амур в позапрошлом плей-офф, самое большее сопротивление оказал Магнитке , на пути к кубку.
4:0, понятно.
Ответ BertNiKK
Да нее, Сибирь противная щас, 1-2 заберут, думается
Ответ BertNiKK
0:4, легко
25 - 14 по победам в основное между 7 и 8 командами и при этом лишь несколько очков разницы. Сюр.
Ответ Denis_VD
Потому что у Сибири 23 овертайма
Ответ Denis_VD
У Сибири просто побед по буллитам куча. Главные бенефициары двух очковой системы.
Огоньки, снеговичок заплакал, устал❄️⛄️😭
Удачи Мише Бердину персонально, может затащить под настроение :)
Ну что ждем Снеговика))
сибирь конечно знатно в плей офф залетела , сколько там подряд было поражений???
Ответ Юлия Закаблукова
13
...да были случаи, в прошлом--правда в НХЛ,
Ответ 56prost
Случаи чего?
Ответ Hola Hola
Случаи встреч Металлурга и Сибири в первом раунде, ну что Вы не помните в самом деле?)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Лада» примет «Амур», «Авангард» в гостях у «Динамо» Минск
31 минуту назад
Малкин вышел на 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ (1396 очков), обогнав Робитайла. До идущего 23-м Курри – 2 балла
56 минут назад
Малкин набрал 2+1 при 4 минутах штрафа в матче с «Колорадо» и стал 1-й звездой, сыграв впервые после отстранения. У него 50 очков в 47 играх в сезоне
сегодня, 04:30Видео
НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Колорадо», «Юта» забросила 6 шайб «Далласу», «Рейнджерс» проиграли «Лос-Анджелесу», «Нью-Джерси» одолел «Бостон»
сегодня, 04:22
Болельщики «Рейнджерс» дважды устроили овацию Панарину – на разминке и во время показа ролика в его честь. Свою команду освистали в конце 2-го периода матча с «Кингс»
сегодня, 03:55Видео
Панарин сделал передачу в матче с «Рейнджерс». У него 3+10 в 11 играх за «Кингс»
сегодня, 01:43
Беттмэн о возможном участии России на Кубке мира-2028: «Посмотрим. Время покажет. Нет острой необходимости принимать решение»
вчера, 19:55
Роман Ротенберг: «Можем прийти к тому, что МОК в приказном порядке скажет ИИХФ вернуть Россию. Будем действовать с позиции силы»
вчера, 19:44
Ларионов о матче в Челябинске: «Трактористов, людей, работающих на заводе, не обманешь. Каждый день ходят на работу и тяжело трудятся. Без полной самоотдачи здесь играть трудно»
вчера, 19:30
КХЛ. «Спартак» проиграл «Динамо» Москва по буллитам, «Северсталь» победила «Ак Барс», «Сибирь» обыграла ЦСКА, СКА уступил «Трактору» в гостях
вчера, 19:05
Ко всем новостям
Последние новости
Брэди Ткачак о пассивности игроков «Торонто» в эпизоде с травмой Мэттьюса: «Я был бы очень зол, если бы меня вот так ударили, но никто не вмешался»
7 минут назад
Цыплаков сыграл 7:39 в матче с «Бостоном» – меньше всех в «Нью-Джерси». У него ассист (4-е очко в 40 играх в сезоне) и 3 силовых приема
19 минут назад
Чинахов сделал ассист в матче с «Колорадо» и обновил личный рекорд по их числу за сезон (14). До рекорда по очкам – 2 балла
44 минуты назад
Хуснутдинов сыграл 19:56 против «Нью-Джерси» – 2-е время в сезоне. У него ассист (29-е очко в 62 играх) и «+2»
сегодня, 04:20
«Юта» прервала серию из 4 поражений, обыграв «Даллас» (6:3). Техасцы проиграли в основное время впервые за 16 матчей
сегодня, 03:45
Варламов принял участие в тренировке «Айлендерс». У 37-летнего вратаря было 2 операции по замене коленного сустава, он не играет с ноября 2024 года
сегодня, 03:30
У Драйзайтля травма нижней части тела. Пока неизвестно, когда форвард «Эдмонтона» вернется в состав
сегодня, 03:15
Шестеркин проиграл впервые за 5 матчей: 22 сэйва из 25 против «Кингс»
сегодня, 02:37
Козырев о 4:2 с «Ак Барсом»: «Северстали» был нужен результат после гала-концерта в Петербурге»
сегодня, 02:25
Гридин сделал передачу в матче с «Детройтом». У форварда «Калгари» 4+6 в 23 играх
сегодня, 02:11
Рекомендуем