Роман Ротенберг: «Красная Машина» – традиции, командный дух, энергия побед и уважение к спортивному наследию. Putin Team Russia – стиль, технологичность и российская идентичность»

Роман Ротенберг рассказал о партнерстве с брендом Putin Team Russia.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал о встрече с управляющим партнером Putin Team Russia Дмитрием Гвазавой.

«Сегодня провели встречу с Дмитрием Гвазавой – управляющим партнером Putin Team Russia, спортсменом и человеком, который хорошо понимает специфику современных брендов.

Быстро нашли общее понимание по ключевым вопросам и по тому, каким должен быть отечественный продукт.

«Красная Машина» – это традиции, командный дух, энергия побед и уважение к нашему спортивному наследию. Putin Team Russia – это современный стиль, технологичность и российская идентичность.

Уже в этот четверг в рамках шестой Московской недели моды состоится презентация совместной коллекции – это официальный старт нашего нового проекта.

Отдельно хочу поздравить Дмитрия с днем рождения! Желаю здоровья, энергии, новых ярких идей и больших успехов во всех начинаниях», – написал Роман Ротенберг.