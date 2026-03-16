Корешков о 2:1 со СКА: «У «Трактора» было много позитивных моментов. Мы играли хорошо все три периода. Дотерпели, выстояли и заслуженно победили»

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался о победе над СКА (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– Матч сегодня был очень высокого уровня. Как говорится, уровня плей-офф.

Очень важно, что у «Трактора » в такой игре было много позитивных моментов. Все три периода мы хорошо играли. В конце дотерпели, выстояли и заслуженно победили.

– В прошлом матче уступили «Торпедо» по силовым приемам. Сегодня тоже не превзошли соперника в этом компоненте. Это новая тактика «Трактора»?

– Хитростью превзошли!

– Вы определились с вратарем номер один в «Тракторе»?

– У нас – Николаев. Выходит, так, – сказал Евгений Корешков .

