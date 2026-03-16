  Корешков о 2:1 со СКА: «У «Трактора» было много позитивных моментов. Мы играли хорошо все три периода. Дотерпели, выстояли и заслуженно победили»
Евгений Корешков прокомментировал победу над СКА.

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался о победе над СКА (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Матч сегодня был очень высокого уровня. Как говорится, уровня плей-офф.

Очень важно, что у «Трактора» в такой игре было много позитивных моментов. Все три периода мы хорошо играли. В конце дотерпели, выстояли и заслуженно победили.

– В прошлом матче уступили «Торпедо» по силовым приемам. Сегодня тоже не превзошли соперника в этом компоненте. Это новая тактика «Трактора»?

– Хитростью превзошли!

– Вы определились с вратарем номер один в «Тракторе»?

– У нас – Николаев. Выходит, так, – сказал Евгений Корешков.

«Трактор» прервал победную серию СКА из 5 матчей – 2:1. Григоренко сделал дубль в ворота бывшей команды

Вот сегодня можно согласиться что хорошая игра. Моментов очень много было. Большинства единственное как не было так и нет.
Почему каждый матч так не играете? Пора бы уже КГ брать, а то Текслер так и не построит арену.
