  Ларионов о записи матча «Реала» на скамейке СКА: «Обычно «Мадрид» не смотрю, испанская лига – не моя. Я люблю английский чемпионат»
Ларионов о записи матча «Реала» на скамейке СКА: «Обычно «Мадрид» не смотрю, испанская лига – не моя. Я люблю английский чемпионат»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Трактора» (1:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ высказался о показе игры «Реала» на скамейке запасных команды.

Челябинский клуб включил хайлайты игры мадридского клуба на телевизоре, который находится на скамейке запасных петербургской команды.

– Говорят, что на раскатке вы смотрели матч «Реала». Это так?

– Матч «Реала»? Какой из них?

– Не уточняли. Говорят, что во время раскатки вы смотрели игру.

– Сегодня? Нет. Одну секунду, «Реал» же сегодня не играет.

Обычно я «Реал» не смотрю, испанская лига – не моя. Я люблю английскую лигу. Я знаю, что они играют с «Сити» в следующем матче.

Но сегодня день не футбольный, а хоккейный. Сегодня понедельник. Все начинается завтра.

К сожалению, мы сегодня проиграли, поэтому нам нужно встряхнуться, провести хороший день завтра в Новосибирске и быть готовыми к серьезному сопернику.

Там тоже полные трибуны, тоже хоккейный город, где любят хоккей. Поэтому мы к этому готовимся, – сказал Игорь Ларионов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
Однако, 2 марта после игры с Барысом товарищ спешил на игру Реала в Ла Лиге. Что подтверждается соответствующим интервью

https://www.sports.ru/hockey/1117091416-larionov-v-nachale-press-konferenczii-posle-70-s-barysom-poexali-sejch.html
Однако, 2 марта после игры с Барысом товарищ спешил на игру Реала в Ла Лиге. Что подтверждается соответствующим интервью https://www.sports.ru/hockey/1117091416-larionov-v-nachale-press-konferenczii-posle-70-s-barysom-poexali-sejch.html
Проврался, получается
Проврался, получается
Вот, же пройдоха 🤷🏻
«Я люблю английскую лигу, в ней играет мой любимый игрок Шулшер и тренер Фергусон.»
Надо всем командам так встречать Ларионберга и ставить на скамейке матчи РПЛ пусть смотрит под пенсию патриотизм выращивать у америкоса надо 😂
«Трактор» прервал победную серию СКА из 5 матчей – 2:1. Григоренко сделал дубль в ворота бывшей команды
вчера, 16:13
«Трактор» включил хайлайты матча «Реала» на скамейке запасных СКА: «Игорь Николаевич, там «Реал» показывают. Ну какой «Трактор» – СКА?!»
вчера, 15:07Видео
