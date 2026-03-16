Ларионов о записи матча «Реала» на скамейке СКА: «Обычно «Мадрид» не смотрю, испанская лига – не моя. Я люблю английский чемпионат»

Игорь Ларионов: обычно «Реал» не смотрю, испанская лига – не моя.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Трактора » (1:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ высказался о показе игры «Реала» на скамейке запасных команды.

Челябинский клуб включил хайлайты игры мадридского клуба на телевизоре , который находится на скамейке запасных петербургской команды.

– Говорят, что на раскатке вы смотрели матч «Реала». Это так?

– Матч «Реала»? Какой из них?

– Не уточняли. Говорят, что во время раскатки вы смотрели игру.

– Сегодня? Нет. Одну секунду, «Реал» же сегодня не играет.

Обычно я «Реал» не смотрю, испанская лига – не моя. Я люблю английскую лигу. Я знаю, что они играют с «Сити» в следующем матче.

Но сегодня день не футбольный, а хоккейный. Сегодня понедельник. Все начинается завтра.

К сожалению, мы сегодня проиграли, поэтому нам нужно встряхнуться, провести хороший день завтра в Новосибирске и быть готовыми к серьезному сопернику.

Там тоже полные трибуны, тоже хоккейный город, где любят хоккей. Поэтому мы к этому готовимся, – сказал Игорь Ларионов.