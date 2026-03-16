Лафреньер, Эттинджер и Снаггеруд – звезды недели в НХЛ. Форвард «Рейнджерс» набрал 7 очков в 4 матчах

Алексис Лафреньер – первая звезда недели в НХЛ.

НХЛ назвала трех звезд игровой недели.

Третьей звездой стал нападающий «Сент-Луиса» Джимми Снаггеруд, который набрал 6 (3+3) очков в 4 матчах.

Второй звездой признан голкипер «Далласа» Джейк Эттинджер , одержавший три победы в трех играх, пропуская в среднем 1,65 шайбы за матч и отражая 94% бросков.

Первой звездой назван форвард «Рейнджерс» Алексис Лафреньер , записавший на свой счет 7 (5+2) баллов в 4 матчах. Он сделал хет-трик в игре с «Калгари» (4:0).