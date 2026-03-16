«Трактор» прервал победную серию СКА из 5 матчей – 2:1. Григоренко сделал дубль в ворота бывшей команды

«Трактор» прервал победную серию СКА.

«Трактор» обыграл СКА (2:1) на домашнем льду в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Нападающий уральцев Михаил Григоренко сделал дубль.

Таким образом, команда тренера Евгения Корешкова завершила победную серию петербургского клуба, которая продлилась пять игр.

«Трактор » располагается на шестой позиции в таблице Восточной конференции, набрав 71 балл в 66 матчах. Следующую игру команда проведет 18 марта против «Металлурга».

СКА находится на пятом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 79 очков в 66 играх. Команда продолжит сезон 18 марта матчем против «Сибири».