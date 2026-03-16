«Трактор» прервал победную серию СКА из 5 матчей – 2:1. Григоренко сделал дубль в ворота бывшей команды
«Трактор» обыграл СКА (2:1) на домашнем льду в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий уральцев Михаил Григоренко сделал дубль.
Таким образом, команда тренера Евгения Корешкова завершила победную серию петербургского клуба, которая продлилась пять игр.
«Трактор» располагается на шестой позиции в таблице Восточной конференции, набрав 71 балл в 66 матчах. Следующую игру команда проведет 18 марта против «Металлурга».
СКА находится на пятом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 79 очков в 66 играх. Команда продолжит сезон 18 марта матчем против «Сибири».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Трактор молодцы ребята
Ак Барс против Трактор – крутая вывеска для 1 раунда КГ.Имхо, одна из лучших серий в истории КХЛ была как раз между этими клубами в 2013
Шайбу Костицына даже сторонним болельщикам приятно вспомнить :)
В целом Трактор неплохо смотрелся, если сильно не придираться. Жаль что мы плей-офф начинаем не на Западе, он немного плюшевый в этом году.
С хорошей Победой. Трактор!!!
Ну вот совсем шайба в ворота не идёт!!! Почему завершать не можем??? В ПО так может не повезти. Вторая случайно залетела.
Я думал вы про трактор пишите, а потом прочитал "вторая залетела". Там в Плешкове проснулся Бобровский чемпионских сезонов, там моментов у трактора было явно не на 2 шайбы. Хороший вратарский матч, у Питера тоже были моменты, но сегодня вы еле ползали основное время матча, и да, счет не по игре, уж по моментам матч 6-3 вполне мог закончиться.
