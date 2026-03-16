  Никитин про 2:3 от «Сибири»: «Бывает так, что нет логики в результате. ЦСКА проиграл в деталях, гол в конце 2-го периода – недоработка. Так нельзя делать»
Никитин про 2:3 от «Сибири»: «Бывает так, что нет логики в результате. ЦСКА проиграл в деталях, гол в конце 2-го периода – недоработка. Так нельзя делать»

Игорь Никитин дал комментарий после поражения от «Сибири».

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о поражении от «Сибири» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– В деталях проиграли. Гол в конце второго периода – недоработка. Так нельзя делать, идем дальше.

– После матча с «Сочи» вы объясняли скромную результативность неубедительной игрой в большинстве. Сегодня в этом формате забили, но не реализовали много шансов в равных составах. С чем это свяжете?

– Это хоккей. Забивать надо, не пропускать. Обычная хоккейная аксиома. Часто бывает так, что нет никакой логики в результате.

– Почему ваша команда вышла на третий период сама не своя, особенно в первые 10 минут?

– Сейчас забей в конце, вопроса бы этого не было. Все [зависит] от результата, можно рассказывать много чего.

То, что было в конце второго периода, допускать нельзя. Это и сопернику дает энергетику, и по своему психоэмоциональному состоянию бьет. Там чистая недоработка. Это урок, – сказал Игорь Никитин.

«Сибирь» обыграла ЦСКА, уступив 13:43 по броскам. Бердин отразил 41 бросок

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Александр Тихонов о популярности футбола в отчете Минспорта: «Не может такого быть! В КХЛ полные трибуны, дворцы спорта забиты. А где на футбол ходят? Кто играет на стадионе в Мордовии?»
16 минут назад
Косолапов набрал 36 очков в 35 матчах за «Сибирь» – у него 1+2 против ЦСКА. Форвард играл в ВХЛ в этом сезоне
30 минут назадВидео
«Трактор» включил хайлайты матча «Реала» на скамейке запасных СКА: «Игорь Николаевич, там «Реал» показывают. Ну какой «Трактор» – СКА?!»
55 минут назадВидео
«Сибирь» вышла в плей-офф после победы над ЦСКА – 3:2. Люзенков принял команду 11-й на Востоке после отставки Буцаева
сегодня, 14:52
КХЛ. «Сибирь» обыграла ЦСКА, СКА в гостях у «Трактора», «Металлург» принимает «Автомобилист», «Спартак» встретится с «Динамо» Москва
сегодня, 14:51Live
Терещенко о снижении числа занимающихся хоккеем в России: «Все становится дорого и недоступно для населения, ситуация настораживает. Люди не богатеют в сегодняшних реалиях»
сегодня, 13:56
Вице-комиссионер НХЛ о недопуске России на ЧМ и ОИ: «Это не наша проблема. Не готов высказывать свою позицию»
сегодня, 13:42
Плющев о деле Федотова: «ЦСКА пошел на войну и юридически ее проиграл. Развод КХЛ и ИИХФ – авантюра, придуманная, чтобы потешить чье-то самолюбие»
сегодня, 13:30
Дементьев про 2 гола в 14 матчах у Овечкина: «Это удручает, подействовала пауза на Олимпиаду. Нужно просто верить, что Александр начнет забрасывать»
сегодня, 13:16
Каменский об отчете Минспорта: «Хоккей – дорогой вид спорта. Футбол легче – нужны лишь бутсы и майка»
сегодня, 13:07
«Сибирь» обыграла ЦСКА, уступив 13:43 по броскам. Бердин отразил 41 бросок
42 минуты назад
Тарасенко о дубле с «Торонто» за 23 секунды: «Мне сделали хорошие пасы. Парни играли рискованно, но мы уступали в счете и пытались создавать моменты»
сегодня, 12:01
Экс-хоккеист Рудаковский о «Ледниковом периоде»: «Его больше смотрят родители, бабушки и дедушки. Я должен был быть в паре с Щербаковой, с Туктамышевой познакомились в процессе»
сегодня, 10:59
Биссоннетт о реакции игроков «Торонто» на травму Мэттьюса: «Проблема в клубной культуре. Когда твой капитан на льду, ты сбрасываешь перчатки – думаешь уже потом»
сегодня, 10:32
Лав о приходе в «Шанхай»: «Я играл в гольф в Аризоне за неделю до того, как оказался в России. Не думал, что буду тренировать в КХЛ – все произошло из-за ситуации Галлана со здоровьем»
сегодня, 09:42
Шалунов, Пыленков и Бояркин – игроки недели в КХЛ. Жаровский – лучший новичок
сегодня, 09:15
Макдэвид о работе Департамента безопасности НХЛ после вердикта по Гудасу: «Сейчас решения вызывают много недовольства. Почему бы не пересмотреть процесс их принятия?»
сегодня, 07:58
Босер не намерен уходить из «Ванкувера» на фоне перестройки: «Не собираюсь бросать ребят. Просить обмен не в моем характере»
сегодня, 07:45
Тренер «Шанхая» Лав сравнил КХЛ, НХЛ и АХЛ: «Три разных мира, если говорить о менталитете игроков. Мастерства в КХЛ больше, чем в АХЛ»
сегодня, 07:30
Тренер «Эдмонтона» о травме Драйзайтля: «Медики разрешили ему попробовать вернуться на лед. Значит, это не должно затянуться надолго»
сегодня, 06:55
