Никитин про 2:3 от «Сибири»: «Бывает так, что нет логики в результате. ЦСКА проиграл в деталях, гол в конце 2-го периода – недоработка. Так нельзя делать»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о поражении от «Сибири » (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– В деталях проиграли. Гол в конце второго периода – недоработка. Так нельзя делать, идем дальше.

– После матча с «Сочи» вы объясняли скромную результативность неубедительной игрой в большинстве. Сегодня в этом формате забили, но не реализовали много шансов в равных составах. С чем это свяжете?

– Это хоккей. Забивать надо, не пропускать. Обычная хоккейная аксиома. Часто бывает так, что нет никакой логики в результате.

– Почему ваша команда вышла на третий период сама не своя, особенно в первые 10 минут?

– Сейчас забей в конце, вопроса бы этого не было. Все [зависит] от результата, можно рассказывать много чего.

То, что было в конце второго периода, допускать нельзя. Это и сопернику дает энергетику, и по своему психоэмоциональному состоянию бьет. Там чистая недоработка. Это урок, – сказал Игорь Никитин.

«Сибирь» обыграла ЦСКА, уступив 13:43 по броскам. Бердин отразил 41 бросок