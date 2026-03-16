Александр Тихонов о популярности футбола в отчете Минспорта: «Не может такого быть! В КХЛ полные трибуны, дворцы спорта забиты. А где на футбол ходят? Кто играет на стадионе в Мордовии?»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о том, что футбол остается самым популярным видом спорта в России.

Согласно отчету Минспорта, численность занимающихся хоккеем в 2025 году составила 599 873 человека, в то время как футболом – 3 546 785. Второе место по данным отчета занимает плавание – 3 160 899 человек, волейболом занимаются 2 599 504 человек.

«Судя по трибунам и качеству игры, это глубочайшая ошибка. Не может такого быть!

Посмотрите на хоккей: в КХЛ везде полные трибуны. Проедьте по Сибири, по Уралу, по центральной России – везде дворцы спорта забиты.

А где на футбол ходят? В Мордовии построили стадион на 45 тысяч, потратили миллиарды плюс 300 миллионов в месяц на содержание. Кто там играет?

Думаете, в Сибири или на Урале трибуны на футболе полные? Даже в столице полных стадионов не бывает», – сказал Александр Тихонов.