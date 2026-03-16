Александр Тихонов о популярности футбола в отчете Минспорта: «Не может такого быть! В КХЛ полные трибуны, дворцы спорта забиты. А где на футбол ходят? Кто играет на стадионе в Мордовии?»

Александр Тихонов не согласился с данными о популярности футбола в России.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о том, что футбол остается самым популярным видом спорта в России.

Согласно отчету Минспорта, численность занимающихся хоккеем в 2025 году составила 599 873 человека, в то время как футболом – 3 546 785. Второе место по данным отчета занимает плавание – 3 160 899 человек, волейболом занимаются 2 599 504 человек.

«Судя по трибунам и качеству игры, это глубочайшая ошибка. Не может такого быть!

Посмотрите на хоккей: в КХЛ везде полные трибуны. Проедьте по Сибири, по Уралу, по центральной России – везде дворцы спорта забиты.

А где на футбол ходят? В Мордовии построили стадион на 45 тысяч, потратили миллиарды плюс 300 миллионов в месяц на содержание. Кто там играет?

Думаете, в Сибири или на Урале трибуны на футболе полные? Даже в столице полных стадионов не бывает», – сказал Александр Тихонов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
91 комментарий
Нюанс только в том, что условного Фёдора Смолова, который толком ничего не выиграл в карьере, на улице узнает гораздо больше людей, чем 4кратного олимпийского чемпиона Тихонова.
Футбол требует 1 мяча на 22 человек, и пустыря с имитацией ворот, и играем мы в него от мала до велика
Ответ Владимир Чехов
Прочитав ваш комментарий, вспомнил как журналист Игорь Фесуненко в своей книге ,,Пеле, Гарринча, футбол’’ в одной из глав приводит ответы Пеле на вопросы журналистов, актеров, музыкантов и прочих известных людей. Так вот, обозреватель ,,Франс Футбол’’ задаёт ему такой вопрос: ,,Пеле, считаете ли вы футбол самым дорогим видом спорта?’’. Ответ короля футбола был простым до гениальности: ,,Наоборот, футбол - самый доступный вид спорта, ведь чтобы научиться и играть в футбол не нужно платить денег’’.
Ответ Владимир Чехов
Когда Смолов будет таким же стариком,его тоже так же не узнает большое количество людей.Сравнение не лучшее
Как связана заполняемость трибун и кол-во занимающихся видом спорта?
Да и что может быть логичнее?
Футбол - Нужен только мяч и вот ты уже занимаешься футболом.
Плавание - Мяч не нужен, но нужна вода. Уже чуть сложнее, потому и меньше.
Волейбол - мяч + сетка (желательно).
А хоккей? Тут мало того, что нужна площадка не абы какая (а это денег стоит), так еще и амуниции сколько нужно + еще умение на коньках кататься (бегать то для футбола все умеют).
Что он сравнивает? Сколько вмещает хоккейная коробка и сколько стадион? На футбол все равно больше ходит.
Ответ Выкидыш
Там матчей больше, в регулярке в три раза больше игр + ПО ещё
Ответ Выкидыш
Это если в среднем за один матч. Если же общая посещаемость, за год - то на хоккей почти в три раза больше. Потому что и самих матчей больше, и желающих посетить хоккей больше. Ну и денег на билеты хоккейный болельщики конечно в разы больше тратят, чем на футбол.

Если б в футболе столько матчей было, как в хоккее - думаю, стадионы по заполняемости чуть ли не пустыми были. А на хоккей ходят чуть ли не через день, не надоедает.
Причем тут трибуны и занимающиеся футболом? Заниматься футболом можно не только профессионально и не только на стадионе вместимостью 45 тысяч
Строили для показухи и ради понтов как и зимняя олимпиада в сочах
Ответ вперёд спартак
И для грандиозного распила, как и олимпиада в сочах
Ответ вперёд спартак
Ага, и почти все объекты дальше используются и приносят пользу. Был хоть раз в Сочи или на любом из стадионов ЧМ?

То, что в Мордовии не зашло, ну бывает. Матпогрешность. Посмотри для примера другие страны и что там происходит с наследием Олимпиады. Для кругозора крайне полезно. Удивишься, насколько в этом плане в России еще все очень хорошо организовано.
Сами развалили все, ввели собачий билет, а теперь кто туда ходит
Ну если уравнять положение и ввести в хоккее фан айди, то думаю будет что-то похожее, как и сейчас в футболе
А кто на хоккей в Мордовии ходит?
Верните футбол в лето и болельщики придут Смотреть на стадионе футбол в осенне зимний период то ещё удовольствие
В футболе некий боллбой Андрюша может выбить мяч на трибуны, и заварушка. В хоккее такого нет.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Лос-Анджелесом», «Нью-Джерси» примет «Бостон», «Колорадо» встретится с «Питтсбургом»
сегодня, 22:00
Беттмэн о возможном участии России на Кубке мира-2028: «Посмотрим. Время покажет. Нет острой необходимости принимать решение»
сегодня, 19:55
Роман Ротенберг: «Можем прийти к тому, что МОК в приказном порядке скажет ИИХФ вернуть Россию. Будем действовать с позиции силы»
сегодня, 19:44
Ларионов о матче в Челябинске: «Трактористов, людей, работающих на заводе, не обманешь. Каждый день ходят на работу и тяжело трудятся. Без полной самоотдачи здесь играть трудно»
сегодня, 19:30
КХЛ. «Спартак» проиграл «Динамо» Москва по буллитам, «Северсталь» победила «Ак Барс», «Сибирь» обыграла ЦСКА, СКА уступил «Трактору» в гостях
сегодня, 19:05
«Северсталь» впервые в истории КХЛ завершит регулярку в топ-4 Запада. Команда Козырева получила преимущество домашнего льда в 1-м раунде плей-офф
сегодня, 18:56
«Металлург» сыграет с «Сибирью» в первом раунде Кубка Гагарина
сегодня, 18:28
5,7 млн зрителей – рекорд общей посещаемости матчей КХЛ. 7835 болельщиков – рекорд средней посещаемости
сегодня, 18:11
Роман Ротенберг: «Красная Машина» – традиции, командный дух, энергия побед и уважение к спортивному наследию. Putin Team Russia – стиль, технологичность и российская идентичность»
сегодня, 18:01Фото
Ларионов о записи матча «Реала» на скамейке СКА: «Обычно «Мадрид» не смотрю, испанская лига – не моя. Я люблю английский чемпионат»
сегодня, 17:35Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» обыграло «Спартак» (4:3 Б), продлив победную серию до 4 матчей. Команда Козлова идет 5-й на Западе
сегодня, 19:20
«Авангард» гарантировал 2-е место на Востоке после поражения «Ак Барса». Команда Гатиятулина начнет в плей-офф с 3-й позиции
сегодня, 19:10
У «Торпедо» 5 поражений в 6 матчах после 3:6 от «Нефтехимика»
сегодня, 18:42
Корешков о 2:1 со СКА: «У «Трактора» было много позитивных моментов. Мы играли хорошо все три периода. Дотерпели, выстояли и заслуженно победили»
сегодня, 17:47
Лафреньер, Эттинджер и Снаггеруд – звезды недели в НХЛ. Форвард «Рейнджерс» набрал 7 очков в 4 матчах
сегодня, 17:21
У «Металлурга» 4 победы подряд после 4:3 с «Автомобилистом». Канцеров сделал дубль, забив 35-й и 36-й голы в сезоне
сегодня, 17:10
Никитин про 2:3 от «Сибири»: «Бывает так, что нет логики в результате. ЦСКА проиграл в деталях, гол в конце 2-го периода – недоработка. Так нельзя делать»
сегодня, 16:01
«Сибирь» обыграла ЦСКА, уступив 13:43 по броскам. Бердин отразил 41 бросок
сегодня, 15:20
Тарасенко о дубле с «Торонто» за 23 секунды: «Мне сделали хорошие пасы. Парни играли рискованно, но мы уступали в счете и пытались создавать моменты»
сегодня, 12:01
Экс-хоккеист Рудаковский о «Ледниковом периоде»: «Его больше смотрят родители, бабушки и дедушки. Я должен был быть в паре с Щербаковой, с Туктамышевой познакомились в процессе»
сегодня, 10:59
Рекомендуем