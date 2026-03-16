Александр Тихонов о популярности футбола в отчете Минспорта: «Не может такого быть! В КХЛ полные трибуны, дворцы спорта забиты. А где на футбол ходят? Кто играет на стадионе в Мордовии?»
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о том, что футбол остается самым популярным видом спорта в России.
Согласно отчету Минспорта, численность занимающихся хоккеем в 2025 году составила 599 873 человека, в то время как футболом – 3 546 785. Второе место по данным отчета занимает плавание – 3 160 899 человек, волейболом занимаются 2 599 504 человек.
«Судя по трибунам и качеству игры, это глубочайшая ошибка. Не может такого быть!
Посмотрите на хоккей: в КХЛ везде полные трибуны. Проедьте по Сибири, по Уралу, по центральной России – везде дворцы спорта забиты.
А где на футбол ходят? В Мордовии построили стадион на 45 тысяч, потратили миллиарды плюс 300 миллионов в месяц на содержание. Кто там играет?
Думаете, в Сибири или на Урале трибуны на футболе полные? Даже в столице полных стадионов не бывает», – сказал Александр Тихонов.
Футбол требует 1 мяча на 22 человек, и пустыря с имитацией ворот, и играем мы в него от мала до велика
Да и что может быть логичнее?
Футбол - Нужен только мяч и вот ты уже занимаешься футболом.
Плавание - Мяч не нужен, но нужна вода. Уже чуть сложнее, потому и меньше.
Волейбол - мяч + сетка (желательно).
А хоккей? Тут мало того, что нужна площадка не абы какая (а это денег стоит), так еще и амуниции сколько нужно + еще умение на коньках кататься (бегать то для футбола все умеют).
Это если в среднем за один матч. Если же общая посещаемость, за год - то на хоккей почти в три раза больше. Потому что и самих матчей больше, и желающих посетить хоккей больше. Ну и денег на билеты хоккейный болельщики конечно в разы больше тратят, чем на футбол.
Если б в футболе столько матчей было, как в хоккее - думаю, стадионы по заполняемости чуть ли не пустыми были. А на хоккей ходят чуть ли не через день, не надоедает.
То, что в Мордовии не зашло, ну бывает. Матпогрешность. Посмотри для примера другие страны и что там происходит с наследием Олимпиады. Для кругозора крайне полезно. Удивишься, насколько в этом плане в России еще все очень хорошо организовано.