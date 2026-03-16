Косолапов набрал 36 очков в 35 матчах за «Сибирь» – у него 1+2 против ЦСКА. Форвард играл в ВХЛ в этом сезоне
Нападающий «Сибири» Антон Косолапов набрал 3 (1+2) очка в матче Фонбет чемпионата КХЛ против ЦСКА (3:2).
За четыре секунды до конца второго периода 24-летний форвард забил гол, который стал победным для команды.
Косолапов перешел в «Сибирь» из «Торпедо» в ноябре 2025 года, став частью обмена Владимира Ткачева.
С того момента Косолапов, также игравший за «Торпедо-Горький» в ВХЛ в этом сезоне, набрал 36 (16+20) очков в 35 матчах за новосибирцев.
Сейчас он стал лидером клуба в списке бомбардиров, опередив защитника Егора Аланова (35 очков).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Крутой взлёт карьеры, надеюсь продолжит прогресс.
Антоха Косолапов, бросок его разящий
Антоха Косолапов, в шапке перед матчем
Антоха Косолапов, бойся до усрачки