Косолапов набрал 36 очков в 35 матчах за «Сибирь» – у него 1+2 против ЦСКА. Форвард играл в ВХЛ в этом сезоне

Антон Косолапов набрал 36 очков в 35 матчах за «Сибирь».

Нападающий «Сибири» Антон Косолапов набрал 3 (1+2) очка в матче Фонбет чемпионата КХЛ против ЦСКА (3:2).

За четыре секунды до конца второго периода 24-летний форвард забил гол, который стал победным для команды.

Косолапов перешел в «Сибирь» из «Торпедо» в ноябре 2025 года, став частью обмена Владимира Ткачева.

С того момента Косолапов, также игравший за «Торпедо-Горький» в ВХЛ в этом сезоне, набрал 36 (16+20) очков в 35 матчах за новосибирцев.

Сейчас он стал лидером клуба в списке бомбардиров, опередив защитника Егора Аланова (35 очков).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Косолапов - отличная находка для Сибири!
Крутой взлёт карьеры, надеюсь продолжит прогресс.
Ответ user_85
Косолапов - отличная находка для Сибири! Крутой взлёт карьеры, надеюсь продолжит прогресс.
Самое главное чтобы его в следующем сезоне никто не забрал! Два класных парня Косолапов и Абрамов!
Ответ user_85
Косолапов - отличная находка для Сибири! Крутой взлёт карьеры, надеюсь продолжит прогресс.
А для Торпедо потеря, практически эти два парня спасли Сибирь.
Антоха Косолапов, парень работящий
Антоха Косолапов, бросок его разящий
Антоха Косолапов, в шапке перед матчем
Антоха Косолапов, бойся до усрачки
Мощное усиление, наш Мишутка) Как такой талант не смог разглядеть раньше?) Нет конечно рано судить по одному сезону, но тем не менее результат на лицо)
Чисто фартануло парню, что на этот двойной, обмен попал. Торпедо спасибо конечно, но походу ребят,, глаз у вас замылился, таких игроков в ВХЛ мариновать... Сегодня победную Антон забил, любо дорого)) а как из Соркина 🤡 финтом, перед броском сделал - это же блестяще было 👍... Ну и парень за полсезона, становится MVP команды, когда схлопнуоись Сошниковы, Ткачевы, Уилсоны, не говоря уже про Бутузовых и Чеховичей...
Антоша, давай по стопам Дорофеева в НХЛ. ТАм такие, как ты ценятся
А вот у меня есть сомнения, что следующий сезон будет таким же крутым. Регрессию к среднему никто не отменял
С авангарда уже позвонили?
Главные новости
«Динамо» обыграло «Спартак» (4:3 Б), продлив победную серию до 4 матчей. Команда Козлова идет 5-й на Западе
38 секунд назад
«Авангард» гарантировал 2-е место на Востоке после поражения «Ак Барса». Команда Гатиятулина начнет в плей-офф с 3-й позиции
10 минут назад
КХЛ. «Спартак» проиграл «Динамо» Москва по буллитам, «Северсталь» победила «Ак Барс», «Сибирь» обыграла ЦСКА, СКА уступил «Трактору» в гостях
15 минут назад
«Северсталь» впервые в истории КХЛ завершит регулярку в топ-4 Запада. Команда Козырева получила преимущество домашнего льда в 1-м раунде плей-офф
24 минуты назад
У «Торпедо» 5 поражений в 6 матчах после 3:6 от «Нефтехимика»
48 минут назад
«Металлург» сыграет с «Сибирью» в первом раунде Кубка Гагарина
52 минуты назад
5,7 млн зрителей – рекорд общей посещаемости матчей КХЛ. 7835 болельщиков – рекорд средней посещаемости
сегодня, 18:11
Роман Ротенберг: «Красная Машина» – традиции, командный дух, энергия побед и уважение к спортивному наследию. Putin Team Russia – стиль, технологичность и российская идентичность»
сегодня, 18:01Фото
Ларионов о записи матча «Реала» на скамейке СКА: «Обычно «Мадрид» не смотрю, испанская лига – не моя. Я люблю английский чемпионат»
сегодня, 17:35Видео
Групповой этап Кубка мира-2028 пройдет в Калгари и Праге, полуфиналы и финал – в Эдмонтоне. НХЛ не назвала состав участников
сегодня, 16:54
Ко всем новостям
Последние новости
Корешков о 2:1 со СКА: «У «Трактора» было много позитивных моментов. Мы играли хорошо все три периода. Дотерпели, выстояли и заслуженно победили»
сегодня, 17:47
Лафреньер, Эттинджер и Снаггеруд – звезды недели в НХЛ. Форвард «Рейнджерс» набрал 7 очков в 4 матчах
сегодня, 17:21
У «Металлурга» 4 победы подряд после 4:3 с «Автомобилистом». Канцеров сделал дубль, забив 35-й и 36-й голы в сезоне
сегодня, 17:10
Никитин про 2:3 от «Сибири»: «Бывает так, что нет логики в результате. ЦСКА проиграл в деталях, гол в конце 2-го периода – недоработка. Так нельзя делать»
сегодня, 16:01
«Сибирь» обыграла ЦСКА, уступив 13:43 по броскам. Бердин отразил 41 бросок
сегодня, 15:20
Тарасенко о дубле с «Торонто» за 23 секунды: «Мне сделали хорошие пасы. Парни играли рискованно, но мы уступали в счете и пытались создавать моменты»
сегодня, 12:01
Экс-хоккеист Рудаковский о «Ледниковом периоде»: «Его больше смотрят родители, бабушки и дедушки. Я должен был быть в паре с Щербаковой, с Туктамышевой познакомились в процессе»
сегодня, 10:59
Биссоннетт о реакции игроков «Торонто» на травму Мэттьюса: «Проблема в клубной культуре. Когда твой капитан на льду, ты сбрасываешь перчатки – думаешь уже потом»
сегодня, 10:32
Лав о приходе в «Шанхай»: «Я играл в гольф в Аризоне за неделю до того, как оказался в России. Не думал, что буду тренировать в КХЛ – все произошло из-за ситуации Галлана со здоровьем»
сегодня, 09:42
Шалунов, Пыленков и Бояркин – игроки недели в КХЛ. Жаровский – лучший новичок
сегодня, 09:15
