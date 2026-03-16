Косолапов набрал 36 очков в 35 матчах за «Сибирь» – у него 1+2 против ЦСКА. Форвард играл в ВХЛ в этом сезоне

Антон Косолапов набрал 36 очков в 35 матчах за «Сибирь».

Нападающий «Сибири» Антон Косолапов набрал 3 (1+2) очка в матче Фонбет чемпионата КХЛ против ЦСКА (3:2).

За четыре секунды до конца второго периода 24-летний форвард забил гол, который стал победным для команды.

Косолапов перешел в «Сибирь » из «Торпедо » в ноябре 2025 года, став частью обмена Владимира Ткачева.

С того момента Косолапов, также игравший за «Торпедо-Горький» в ВХЛ в этом сезоне, набрал 36 (16+20) очков в 35 матчах за новосибирцев.

Сейчас он стал лидером клуба в списке бомбардиров, опередив защитника Егора Аланова (35 очков).