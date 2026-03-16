«Сибирь» обыграла ЦСКА, уступив 13:43 по броскам. Бердин отразил 41 бросок

«Сибирь» победила ЦСКА (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ и вышла в плей-офф Кубка Гагарина.

При этом команда тренера Ярослава Люзенкова уступила по броскам со счетом 13:43.

Голкипер новосибирцев Михаил Бердин отразил 41 бросок соперника. В первом периоде он парировал 16 бросков, во втором – 12, в третьем – 13.

«Сибирь» также заблокировала 20 бросков хоккеистов ЦСКА. 5 блок-шотов сделал Федор Гордеев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Молодцы ! Из минимума выжали максимум Сегодня Бердин и Косолапов были лучшими
Молодцы. Всех с победой. И выходом в плей-офф.
Какой же примитивный ЦСКА в нападении в этом сезоне. Аж кровь из глаз. Мне кажется, они и со ста бросков не больше трёх забьют, только и хватает мозгов, что вбрасывать, да потом по вратарю пулять с дистанции, авось залетит😁
Поздравления Сибири, оформили выход в ПО в игре с ТАКИМ соперником. И хоть шансы с Металлургом минимальны, Сибирь достойно прошла регулярку...
22.01.26
Металлург - Сибирь - 1:2
Броски по воротам: 45-17
Вратарь Сибири - Бердин

Металлург🤝ЦСКА
«Сибирь» вышла в плей-офф после победы над ЦСКА – 3:2. Люзенков принял команду 11-й на Востоке после отставки Буцаева
У «Металлурга» 4 победы подряд после 4:3 с «Автомобилистом». Канцеров сделал дубль, забив 35-й и 36-й голы в сезоне
КХЛ. «Спартак» играет с «Динамо» Москва, «Северсталь» против «Ак Барса», «Сибирь» обыграла ЦСКА, СКА уступил «Трактору» в гостях
Групповой этап Кубка мира-2028 пройдет в Калгари и Праге, полуфиналы и финал – в Эдмонтоне. НХЛ не назвала состав участников
Владимир Крикунов: «В футболе нужны трусы и обувь, а в хоккее только клюшка стоит 37 тысяч. Этот вид спорта становится для богатых. Людям уже не до хоккея»
Люзенков о выходе «Сибири» в плей-офф: «Мы верили, половина чемпионата еще не была сыграна, примеров много. Ребята – молодцы. Поблагодарили их за этот отрезок»
«Трактор» прервал победную серию СКА из 5 матчей – 2:1. Григоренко сделал дубль в ворота бывшей команды
Александр Тихонов о популярности футбола в отчете Минспорта: «Не может такого быть! В КХЛ полные трибуны, дворцы спорта забиты. А где на футбол ходят? Кто играет на стадионе в Мордовии?»
Косолапов набрал 36 очков в 35 матчах за «Сибирь» – у него 1+2 против ЦСКА. Форвард играл в ВХЛ в этом сезоне
«Трактор» включил хайлайты матча «Реала» на скамейке запасных СКА: «Игорь Николаевич, там «Реал» показывают. Ну какой «Трактор» – СКА?!»
«Сибирь» вышла в плей-офф после победы над ЦСКА – 3:2. Люзенков принял команду 11-й на Востоке после отставки Буцаева
Никитин про 2:3 от «Сибири»: «Бывает так, что нет логики в результате. ЦСКА проиграл в деталях, гол в конце 2-го периода – недоработка. Так нельзя делать»
Тарасенко о дубле с «Торонто» за 23 секунды: «Мне сделали хорошие пасы. Парни играли рискованно, но мы уступали в счете и пытались создавать моменты»
Экс-хоккеист Рудаковский о «Ледниковом периоде»: «Его больше смотрят родители, бабушки и дедушки. Я должен был быть в паре с Щербаковой, с Туктамышевой познакомились в процессе»
Биссоннетт о реакции игроков «Торонто» на травму Мэттьюса: «Проблема в клубной культуре. Когда твой капитан на льду, ты сбрасываешь перчатки – думаешь уже потом»
Лав о приходе в «Шанхай»: «Я играл в гольф в Аризоне за неделю до того, как оказался в России. Не думал, что буду тренировать в КХЛ – все произошло из-за ситуации Галлана со здоровьем»
Шалунов, Пыленков и Бояркин – игроки недели в КХЛ. Жаровский – лучший новичок
Макдэвид о работе Департамента безопасности НХЛ после вердикта по Гудасу: «Сейчас решения вызывают много недовольства. Почему бы не пересмотреть процесс их принятия?»
Босер не намерен уходить из «Ванкувера» на фоне перестройки: «Не собираюсь бросать ребят. Просить обмен не в моем характере»
Тренер «Шанхая» Лав сравнил КХЛ, НХЛ и АХЛ: «Три разных мира, если говорить о менталитете игроков. Мастерства в КХЛ больше, чем в АХЛ»
