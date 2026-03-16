«Сибирь» обыграла ЦСКА, уступив 13:43 по броскам. Бердин отразил 41 бросок

«Сибирь» победила ЦСКА (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ и вышла в плей-офф Кубка Гагарина .

При этом команда тренера Ярослава Люзенкова уступила по броскам со счетом 13:43.

Голкипер новосибирцев Михаил Бердин отразил 41 бросок соперника. В первом периоде он парировал 16 бросков, во втором – 12, в третьем – 13.

«Сибирь » также заблокировала 20 бросков хоккеистов ЦСКА . 5 блок-шотов сделал Федор Гордеев .