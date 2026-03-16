«Трактор» включил хайлайты матча «Реала» на скамейке запасных СКА: «Игорь Николаевич, там «Реал» показывают. Ну какой «Трактор» – СКА?!»
«Трактор» подшутил над Игорем Ларионовым из-за любви тренера к футболу.
«Трактор» показывает запись матча «Реала» на скамейке запасных СКА в ходе игры Фонбет чемпионата КХЛ.
Челябинский клуб включил хайлайты игры мадридского клуба на телевизоре, который находится на скамейке запасных петербургской команды.
Тем самым уральцы потроллили главного тренера СКА Игоря Ларионова, который увлекается футболом.
В частности, на пресс-конференции после матча с «Динамо» (2:1 ОТ) Ларионов сказал: «Можно побыстрее? «Ман Сити» – «Ньюкасл» начинается».
А после победы над «Барысом» (7:0) тренер заявил: «Поехали, сейчас «Реал Мадрид» играет через 40 минут».
«Игорь Николаевич, там «Реал» показывают. Ну какой «Трактор» – СКА?!» – говорится в публикации клуба.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Трактора»
Защитано 🤣