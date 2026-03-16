  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  «Трактор» включил хайлайты матча «Реала» на скамейке запасных СКА: «Игорь Николаевич, там «Реал» показывают. Ну какой «Трактор» – СКА?!»
Видео
18

«Трактор» включил хайлайты матча «Реала» на скамейке запасных СКА: «Игорь Николаевич, там «Реал» показывают. Ну какой «Трактор» – СКА?!»

«Трактор» подшутил над Игорем Ларионовым из-за любви тренера к футболу.

«Трактор» показывает запись матча «Реала» на скамейке запасных СКА в ходе игры Фонбет чемпионата КХЛ.

Челябинский клуб включил хайлайты игры мадридского клуба на телевизоре, который находится на скамейке запасных петербургской команды.

Тем самым уральцы потроллили главного тренера СКА Игоря Ларионова, который увлекается футболом.

В частности, на пресс-конференции после матча с «Динамо» (2:1 ОТ) Ларионов сказал: «Можно побыстрее? «Ман Сити» – «Ньюкасл» начинается».

А после победы над «Барысом» (7:0) тренер заявил: «Поехали, сейчас «Реал Мадрид» играет через 40 минут».

«Игорь Николаевич, там «Реал» показывают. Ну какой «Трактор» – СКА?!» – говорится в публикации клуба.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Трактора»
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
logoСКА
logoТрактор
видео
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Трактор не пошутил, а потроллил)))
Стёб засчитан. +1 вам в карму.☺
Стебалово над профессором кислых щей!
Защитано 🤣
троллинг в комплекте с победой одобряю
Ну какой Реал? Это же "Фонбет" чемпионат! И часовую нарезку реклам Фонбета
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер СКА Ларионов спешил на матч «Реала» против «Хетафе» – и торопил журналистов. А мадридцы проиграли
2 марта, 22:27ВидеоСпортс"
Рекомендуем
Главные новости
Беттмэн о возможном участии России на Кубке мира-2028: «Посмотрим. Время покажет. Нет острой необходимости принимать решение»
54 минуты назад
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Лос-Анджелесом», «Нью-Джерси» примет «Бостон», «Колорадо» встретится с «Питтсбургом»
59 минут назад
Роман Ротенберг: «Можем прийти к тому, что МОК в приказном порядке скажет ИИХФ вернуть Россию. Будем действовать с позиции силы»
сегодня, 19:44
Ларионов о матче в Челябинске: «Трактористов, людей, работающих на заводе, не обманешь. Каждый день ходят на работу и тяжело трудятся. Без полной самоотдачи здесь играть трудно»
сегодня, 19:30
«Динамо» обыграло «Спартак» (4:3 Б), продлив победную серию до 4 матчей. Команда Козлова идет 5-й на Западе
сегодня, 19:20
КХЛ. «Спартак» проиграл «Динамо» Москва по буллитам, «Северсталь» победила «Ак Барс», «Сибирь» обыграла ЦСКА, СКА уступил «Трактору» в гостях
сегодня, 19:05
«Северсталь» впервые в истории КХЛ завершит регулярку в топ-4 Запада. Команда Козырева получила преимущество домашнего льда в 1-м раунде плей-офф
сегодня, 18:56
«Металлург» сыграет с «Сибирью» в первом раунде Кубка Гагарина
сегодня, 18:28
5,7 млн зрителей – рекорд общей посещаемости матчей КХЛ. 7835 болельщиков – рекорд средней посещаемости
сегодня, 18:11
Роман Ротенберг: «Красная Машина» – традиции, командный дух, энергия побед и уважение к спортивному наследию. Putin Team Russia – стиль, технологичность и российская идентичность»
сегодня, 18:01Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Авангард» гарантировал 2-е место на Востоке после поражения «Ак Барса». Команда Гатиятулина начнет в плей-офф с 3-й позиции
сегодня, 19:10
У «Торпедо» 5 поражений в 6 матчах после 3:6 от «Нефтехимика»
сегодня, 18:42
Корешков о 2:1 со СКА: «У «Трактора» было много позитивных моментов. Мы играли хорошо все три периода. Дотерпели, выстояли и заслуженно победили»
сегодня, 17:47
Лафреньер, Эттинджер и Снаггеруд – звезды недели в НХЛ. Форвард «Рейнджерс» набрал 7 очков в 4 матчах
сегодня, 17:21
У «Металлурга» 4 победы подряд после 4:3 с «Автомобилистом». Канцеров сделал дубль, забив 35-й и 36-й голы в сезоне
сегодня, 17:10
Никитин про 2:3 от «Сибири»: «Бывает так, что нет логики в результате. ЦСКА проиграл в деталях, гол в конце 2-го периода – недоработка. Так нельзя делать»
сегодня, 16:01
«Сибирь» обыграла ЦСКА, уступив 13:43 по броскам. Бердин отразил 41 бросок
сегодня, 15:20
Тарасенко о дубле с «Торонто» за 23 секунды: «Мне сделали хорошие пасы. Парни играли рискованно, но мы уступали в счете и пытались создавать моменты»
сегодня, 12:01
Экс-хоккеист Рудаковский о «Ледниковом периоде»: «Его больше смотрят родители, бабушки и дедушки. Я должен был быть в паре с Щербаковой, с Туктамышевой познакомились в процессе»
сегодня, 10:59
Биссоннетт о реакции игроков «Торонто» на травму Мэттьюса: «Проблема в клубной культуре. Когда твой капитан на льду, ты сбрасываешь перчатки – думаешь уже потом»
сегодня, 10:32
Рекомендуем