«Трактор» включил хайлайты матча «Реала» на скамейке запасных СКА: «Игорь Николаевич, там «Реал» показывают. Ну какой «Трактор» – СКА?!»

«Трактор» подшутил над Игорем Ларионовым из-за любви тренера к футболу.

«Трактор » показывает запись матча «Реала» на скамейке запасных СКА в ходе игры Фонбет чемпионата КХЛ .

Челябинский клуб включил хайлайты игры мадридского клуба на телевизоре, который находится на скамейке запасных петербургской команды.

Тем самым уральцы потроллили главного тренера СКА Игоря Ларионова, который увлекается футболом.

В частности, на пресс-конференции после матча с «Динамо» (2:1 ОТ) Ларионов сказал: «Можно побыстрее? «Ман Сити» – «Ньюкасл» начинается» .

А после победы над «Барысом» (7:0) тренер заявил: «Поехали, сейчас «Реал Мадрид» играет через 40 минут» .

«Игорь Николаевич, там «Реал» показывают. Ну какой «Трактор» – СКА?!» – говорится в публикации клуба.