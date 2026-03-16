«Сибирь» вышла в плей-офф после победы над ЦСКА – 3:2. Люзенков принял команду 11-й на Востоке после отставки Буцаева

«Сибирь» вышла в плей-офф КХЛ.

«Сибирь» обеспечила себе место в розыгрыше Кубка Гагарина после победы над ЦСКА (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Команда тренера Ярослава Люзенкова набрала 65 очков в 66 играх чемпионата и находится на восьмой позиции в таблице Восточной конференции.

Таким образом, борьбу за выход в плей-офф завершил «Амур», который с 60 баллами занимает девятую строчку в конференции за два матча до конца регулярного чемпионата.

Добавим, что Люзенков принял команду в ноябре 2024 года после увольнения Вячеслава Буцаева . Тогда «Сибирь » находилась на 11-м месте в конференции.