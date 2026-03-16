«Сибирь» вышла в плей-офф после победы над ЦСКА – 3:2. Люзенков принял команду 11-й на Востоке после отставки Буцаева
«Сибирь» обеспечила себе место в розыгрыше Кубка Гагарина после победы над ЦСКА (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Команда тренера Ярослава Люзенкова набрала 65 очков в 66 играх чемпионата и находится на восьмой позиции в таблице Восточной конференции.
Таким образом, борьбу за выход в плей-офф завершил «Амур», который с 60 баллами занимает девятую строчку в конференции за два матча до конца регулярного чемпионата.
Добавим, что Люзенков принял команду в ноябре 2024 года после увольнения Вячеслава Буцаева. Тогда «Сибирь» находилась на 11-м месте в конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
46 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Красавцы, парни!!! С выходом в плей офф в этом не лёгком сезоне!!! Надеюсь пройдут чемпиона регулярку, чем черт не шутит)
Ещё есть небольшой шанс выйти не на Металлург, а на Аву )
Чтобы потом отлететь во 2раунде?)) Нет уж. Дальше пойдет, кто выиграет серию.
Люзенков молодой гений КХЛ. С такого болота вытянул команду.
пока хорош
СИБИРЬ С ПОБЕДОЙ И ВСЕХ БОЛЕЛЬЩИКОВ НОВОСИБИРСКА И С ВЫХОДОМ В ПЛЕЙ-ОФФ!
Сколько там матчей подряд проиграли? Очень много, так что это действительно классно. Парни молодцы
Новый был рекорд 13 матчей!
Молодцы! И особенно огромное спасибо Ярославу Игоревичу.
Спасибо, парни, ВЫ МОЛОДЦЫ!!! 💪❄✌
Соседи с победой, молодцы, рад за вас, пошумите в плей-офф, будем болеть за Сибирь, против Магнитки.
Сибирь красавцы, удачи вам и красивой игры!
Что там будет в плей-офф, неизвестно. 5, 6, 7 матчей, кто знает. Сейчас нужно доиграть регулярку и готовиться к Магнитогорску, скорее всего. Команда Разина не является неуязвимой. Терять парням будет нечего
Всего лишь победитель регулярки))
От фаната Северстали, спасибо Сибирь, теперь мы официально в тройке!
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем