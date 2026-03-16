  • «Сибирь» вышла в плей-офф после победы над ЦСКА – 3:2. Люзенков принял команду 11-й на Востоке после отставки Буцаева
«Сибирь» вышла в плей-офф после победы над ЦСКА – 3:2. Люзенков принял команду 11-й на Востоке после отставки Буцаева

«Сибирь» вышла в плей-офф КХЛ.

«Сибирь» обеспечила себе место в розыгрыше Кубка Гагарина после победы над ЦСКА (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Команда тренера Ярослава Люзенкова набрала 65 очков в 66 играх чемпионата и находится на восьмой позиции в таблице Восточной конференции.

Таким образом, борьбу за выход в плей-офф завершил «Амур», который с 60 баллами занимает девятую строчку в конференции за два матча до конца регулярного чемпионата.

Добавим, что Люзенков принял команду в ноябре 2024 года после увольнения Вячеслава Буцаева. Тогда «Сибирь» находилась на 11-м месте в конференции.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Красавцы, парни!!! С выходом в плей офф в этом не лёгком сезоне!!! Надеюсь пройдут чемпиона регулярку, чем черт не шутит)
Красавцы, парни!!! С выходом в плей офф в этом не лёгком сезоне!!! Надеюсь пройдут чемпиона регулярку, чем черт не шутит)
Ещё есть небольшой шанс выйти не на Металлург, а на Аву )
Красавцы, парни!!! С выходом в плей офф в этом не лёгком сезоне!!! Надеюсь пройдут чемпиона регулярку, чем черт не шутит)
Чтобы потом отлететь во 2раунде?)) Нет уж. Дальше пойдет, кто выиграет серию.
Люзенков молодой гений КХЛ. С такого болота вытянул команду.
Люзенков молодой гений КХЛ. С такого болота вытянул команду.
пока хорош
СИБИРЬ С ПОБЕДОЙ И ВСЕХ БОЛЕЛЬЩИКОВ НОВОСИБИРСКА И С ВЫХОДОМ В ПЛЕЙ-ОФФ!
Сколько там матчей подряд проиграли? Очень много, так что это действительно классно. Парни молодцы
Сколько там матчей подряд проиграли? Очень много, так что это действительно классно. Парни молодцы
Новый был рекорд 13 матчей!
Молодцы! И особенно огромное спасибо Ярославу Игоревичу.
Спасибо, парни, ВЫ МОЛОДЦЫ!!! 💪❄✌
Соседи с победой, молодцы, рад за вас, пошумите в плей-офф, будем болеть за Сибирь, против Магнитки.
Сибирь красавцы, удачи вам и красивой игры!
Что там будет в плей-офф, неизвестно. 5, 6, 7 матчей, кто знает. Сейчас нужно доиграть регулярку и готовиться к Магнитогорску, скорее всего. Команда Разина не является неуязвимой. Терять парням будет нечего
Что там будет в плей-офф, неизвестно. 5, 6, 7 матчей, кто знает. Сейчас нужно доиграть регулярку и готовиться к Магнитогорску, скорее всего. Команда Разина не является неуязвимой. Терять парням будет нечего
Всего лишь победитель регулярки))
От фаната Северстали, спасибо Сибирь, теперь мы официально в тройке!
