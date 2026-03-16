  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Терещенко о снижении числа занимающихся хоккеем в России: «Все становится дорого и недоступно для населения, ситуация настораживает. Люди не богатеют в сегодняшних реалиях»
77

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал данные Минспорта РФ о снижении числа занимающихся хоккеем в России.

Согласно информации по состоянию на 31 декабря 2025 года, хоккеем занимаются 599 873 человека – на 102 497 человек меньше, чем годом ранее.

«Хоккей – очень дорогой вид спорта, если сравнить с футболом. Тут и аренда льда, а форма хоккеистов – самая большая часть расходов. Посмотрите, как еще все подорожало.

Эта тенденция может продолжаться и дальше. Люди богаче не становятся в сегодняшних реалиях. Никто не знает, как будет складываться дальше, увидим. Проблема – в доступности вида спорта.

Есть команды, которые обеспечивают экипировкой. Наверное, над этим надо как-то работать, если мы говорим о детях. Может, коньки делают белорусы или китайцы, не знаю. Это тяжелый вопрос. Но сейчас дорогая и логистика, и материалы. Все сильно дорожает. Сами все прекрасно понимаете и видите.

Ситуация настораживает, когда становится все дорого и недоступно для населения», – сказал Терещенко.

Каменский об отчете Минспорта: «Хоккей – дорогой вид спорта. Футбол легче – нужны лишь бутсы и майка»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
Алексей Терещенко
деньги
детский хоккей
КХЛ
Советский спорт
Политика
Министерство спорта России
77 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ситуация настораживает, когда становится все дорого и недоступно для населения.

Интересно бы задать вопрос о том, почему так происходит, нашему главному хоккеисту, кхе-кхе
Ответ Ебздрогыч
Проделки Байдена, не иначе....
Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
Не богатеют? А может нищают семимильными шагами?!!!
Ответ Stan Smith_1116185248
Ща тебе салавьевоведы расскажут,что средняя зп 100к,все на машинах,а в магазинах не протолкнуться
Ответ МолотПермь
Если всё же заглянут на огонёк, уточните у них, что можно купить на эти 100к. Но я боюсь, не заглянут, больно уж тема неудобная.
Ой... а как же стабильность?
Ответ Winterburn
Очередной саботаж от этих противных людей !
Назло государства не хотят богатеть !
Ответ Winterburn
Стабильно не богатеют
Как же не богатеют?Вон Форбс насчитал в России 18 новых миллиардеров за 25й год.
Видимо, что-то случилось
Ответ Ебздрогыч
Стабильность за гойду зацепилась
Ротенбергов спросите, что делать? Они точно знают.
Ответ Melnikov1968
Не зря же в фхр обитают
Люди богатеют духовно!
Завязывай настораживаться,а то так и иноагентом можно стать 🥲
А я думал движ идёт по плану(
Зато скоро катков будет хвать,как и хотел Третьяк
Ответ sabur
Зато скоро катков будет хвать,как и хотел Третьяк
Догоним и перегоним Канаду
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Терещенко об отъезде Ларионова на финал ОИ: «Почему нет? Посмотрит хоккей, пообщается. Тем более СКА есть с кем оставить: Бабенко, Тамбиев»
22 февраля, 11:22
Плющев о возвращении России: «Уговариваем себя, что всех порвем и шапками забросаем. Непонятно, на чем это основано – проиграли 11 ЧМ подряд. У нас будут очень большие сложности»
19 февраля, 08:08
Владимир Крикунов: «Рост цен и коммуналки ощущают все. Я тут сходил в магазин, а про себя подумал, что я на это все раньше в 10 раз меньше денег тратил»
13 февраля, 20:04
Рекомендуем
Главные новости
Беттмэн о возможном участии России на Кубке мира-2028: «Посмотрим. Время покажет. Нет острой необходимости принимать решение»
12 минут назад
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Лос-Анджелесом», «Нью-Джерси» примет «Бостон», «Колорадо» встретится с «Питтсбургом»
17 минут назад
Роман Ротенберг: «Можем прийти к тому, что МОК в приказном порядке скажет ИИХФ вернуть Россию. Будем действовать с позиции силы»
23 минуты назад
Ларионов о матче в Челябинске: «Трактористов, людей, работающих на заводе, не обманешь. Каждый день ходят на работу и тяжело трудятся. Без полной самоотдачи здесь играть трудно»
37 минут назад
«Динамо» обыграло «Спартак» (4:3 Б), продлив победную серию до 4 матчей. Команда Козлова идет 5-й на Западе
47 минут назад
КХЛ. «Спартак» проиграл «Динамо» Москва по буллитам, «Северсталь» победила «Ак Барс», «Сибирь» обыграла ЦСКА, СКА уступил «Трактору» в гостях
сегодня, 19:05
«Северсталь» впервые в истории КХЛ завершит регулярку в топ-4 Запада. Команда Козырева получила преимущество домашнего льда в 1-м раунде плей-офф
сегодня, 18:56
«Металлург» сыграет с «Сибирью» в первом раунде Кубка Гагарина
сегодня, 18:28
5,7 млн зрителей – рекорд общей посещаемости матчей КХЛ. 7835 болельщиков – рекорд средней посещаемости
сегодня, 18:11
Роман Ротенберг: «Красная Машина» – традиции, командный дух, энергия побед и уважение к спортивному наследию. Putin Team Russia – стиль, технологичность и российская идентичность»
сегодня, 18:01Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Авангард» гарантировал 2-е место на Востоке после поражения «Ак Барса». Команда Гатиятулина начнет в плей-офф с 3-й позиции
57 минут назад
У «Торпедо» 5 поражений в 6 матчах после 3:6 от «Нефтехимика»
сегодня, 18:42
Корешков о 2:1 со СКА: «У «Трактора» было много позитивных моментов. Мы играли хорошо все три периода. Дотерпели, выстояли и заслуженно победили»
сегодня, 17:47
Лафреньер, Эттинджер и Снаггеруд – звезды недели в НХЛ. Форвард «Рейнджерс» набрал 7 очков в 4 матчах
сегодня, 17:21
У «Металлурга» 4 победы подряд после 4:3 с «Автомобилистом». Канцеров сделал дубль, забив 35-й и 36-й голы в сезоне
сегодня, 17:10
Никитин про 2:3 от «Сибири»: «Бывает так, что нет логики в результате. ЦСКА проиграл в деталях, гол в конце 2-го периода – недоработка. Так нельзя делать»
сегодня, 16:01
«Сибирь» обыграла ЦСКА, уступив 13:43 по броскам. Бердин отразил 41 бросок
сегодня, 15:20
Тарасенко о дубле с «Торонто» за 23 секунды: «Мне сделали хорошие пасы. Парни играли рискованно, но мы уступали в счете и пытались создавать моменты»
сегодня, 12:01
Экс-хоккеист Рудаковский о «Ледниковом периоде»: «Его больше смотрят родители, бабушки и дедушки. Я должен был быть в паре с Щербаковой, с Туктамышевой познакомились в процессе»
сегодня, 10:59
Биссоннетт о реакции игроков «Торонто» на травму Мэттьюса: «Проблема в клубной культуре. Когда твой капитан на льду, ты сбрасываешь перчатки – думаешь уже потом»
сегодня, 10:32
Рекомендуем