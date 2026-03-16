Терещенко о снижении числа занимающихся хоккеем в России: «Все становится дорого и недоступно для населения, ситуация настораживает. Люди не богатеют в сегодняшних реалиях»

Терещенко о падении числа занимающихся хоккеем в России: все дорого и недоступно.

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал данные Минспорта РФ о снижении числа занимающихся хоккеем в России.

Согласно информации по состоянию на 31 декабря 2025 года, хоккеем занимаются 599 873 человека – на 102 497 человек меньше, чем годом ранее.

«Хоккей – очень дорогой вид спорта, если сравнить с футболом. Тут и аренда льда, а форма хоккеистов – самая большая часть расходов. Посмотрите, как еще все подорожало.

Эта тенденция может продолжаться и дальше. Люди богаче не становятся в сегодняшних реалиях. Никто не знает, как будет складываться дальше, увидим. Проблема – в доступности вида спорта.

Есть команды, которые обеспечивают экипировкой. Наверное, над этим надо как-то работать, если мы говорим о детях. Может, коньки делают белорусы или китайцы, не знаю. Это тяжелый вопрос. Но сейчас дорогая и логистика, и материалы. Все сильно дорожает. Сами все прекрасно понимаете и видите.

Ситуация настораживает, когда становится все дорого и недоступно для населения», – сказал Терещенко.

