Вице-комиссионер НХЛ о недопуске России на ЧМ и ОИ: «Это не наша проблема. Не готов высказывать свою позицию»

Вице-комиссионер НХЛ о бане России от ИИХФ: это не наша проблема.

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли прокомментировал недопуск сборных России до международных хоккейных турниров под эгидой МОК и ИИХФ .

Национальные команды отстранены с 2022 года «по соображениям безопасности проведения соревнований».

«На данный момент я не готов высказывать свою позицию по этому вопросу. Сейчас это, по сути, не наша проблема», – сказал Дэйли.

В 2028 году должен состояться Кубок мира, который организует НХЛ. Сообщалось , что известны семь участников турнира из восьми. Еще одно место может быть отдано Словакии из-за конфликта России с Украиной.

