  • Вице-комиссионер НХЛ о недопуске России на ЧМ и ОИ: «Это не наша проблема. Не готов высказывать свою позицию»
Вице-комиссионер НХЛ о недопуске России на ЧМ и ОИ: «Это не наша проблема. Не готов высказывать свою позицию»

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли прокомментировал недопуск сборных России до международных хоккейных турниров под эгидой МОК и ИИХФ.

Национальные команды отстранены с 2022 года «по соображениям безопасности проведения соревнований».

«На данный момент я не готов высказывать свою позицию по этому вопросу. Сейчас это, по сути, не наша проблема», – сказал Дэйли.

В 2028 году должен состояться Кубок мира, который организует НХЛ. Сообщалось, что известны семь участников турнира из восьми. Еще одно место может быть отдано Словакии из-за конфликта России с Украиной.

ВЦИОМ: 44% россиян считают, что санкции оказали негативное влияние на развитие спорта в стране

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
А вы думали что без нас там все с ума сходят, сетуя, когла же они вернутся?🤣
Да кто мы такие чтобы думать-то?
Проще сказать когда будет европейское политическое решение, тогда МОК и ИИХФ и допустят нас.
Ну, это действительно, не их проблема.
