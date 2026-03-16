  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о деле Федотова: «ЦСКА пошел на войну и юридически ее проиграл. Развод КХЛ и ИИХФ – авантюра, придуманная, чтобы потешить чье-то самолюбие»
6

Плющев о деле Федотова: «ЦСКА пошел на войну и юридически ее проиграл. Развод КХЛ и ИИХФ – авантюра, придуманная, чтобы потешить чье-то самолюбие»

Плющев о деле Федотова: ЦСКА пошел на войну и юридически ее проиграл.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о деле вратаря Ивана Федотова.

Ранее дисциплинарный комитет ИИХФ оштрафовал ФХР на один миллион швейцарских франков за выступление голкипера в составе ЦСКА в сезоне‑2023/24. В решении указывалось, что права на Федотова принадлежали «Филадельфии».

«Первым ударом стало «дело Федотова». Вместо того, чтобы на пустом месте не ссориться с ИИХФ и тем более с НХЛ, ЦСКА пошел на войну и юридически ее проиграл – как и самого вратаря. Как следствие, в слабой позиции оказалась и ФХР.

Еще одна грубейшая ошибка – выход КХЛ из-под зонтика ИИХФ. Мало того, что у нас тем самым подвисли все контракты и начались бегства игроков и тренеров – от Криштофа и Буше до Гру и Галлана. Так еще были поставлены под удар все хоккеисты КХЛ.

Меня больше всего беспокоит, что в нашем хоккее – слабые аналитические группы. Мы не умеем просчитывать на ход вперед, не говоря уже о двух-трех ходах. И мы не умеем даже учиться на своих ошибках, их исправлять.

С самого начала было понятно, что развод КХЛ и ИИХФ – авантюра, придуманная, чтобы потешить чье-то самолюбие», – сказал Плющев.

Гендиректор ФХР о деле Федотова: «Мы, в общем, проиграли. Ожидали, что снизят сумму штрафа, но этого не случилось. Мы готовы заплатить и просим у ИИХФ реквизиты»

Плющев о том, что будет после снятия бана с России: «Нас будут жарить на сковородке. ИИХФ вернет игроков НХЛ, а над КХЛ начнет издеваться из-за выхода из-под их юрисдикции»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoВладимир Плющев
logoЖерар Галлан
logoФХР
logoБенуа Гру
logoМихал Криштоф
logoИИХФ
logoКХЛ
logoЦСКА
logoНХЛ
logoРид Буше
logoИван Федотов
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Что же скажет Есман?)
Ответ Операция Ы
Что же скажет Есман?)
Есман ответит так, чтобы потешить чьё-то самолюбие
Чью самолюбие? Говорите, нам интересно...🤔
А зачем что-то просчитывать наперёд? Действуем по старой русско-армейской схеме: нагибаем, потому-что можем. Последствия никого не интересуют
Сразу вопрос: Чьё самолюбие? Называй имена, фамилии. Очкуешь?
А чье самолюбие? Назови фамилии, мы слушаем...
Я знаю одну фамилию - есмантович
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
