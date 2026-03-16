Дементьев про 2 гола в 14 матчах у Овечкина: «Это удручает, подействовала пауза на Олимпиаду. Нужно просто верить, что Александр начнет забрасывать»

Дементьев про 2 гола в 14 матчах у Овечкина: это удручает.

Агент Алексей Дементьев прокомментировал падение результативности Александра Овечкина в НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона » забросил 2 шайбы в 14 последних матчах регулярного чемпионата. На его счету 51 (24+27) очко за 68 игр сезона.

– Конечно же, удручает то, что Александр не забрасывает шайбы после Олимпиады. Но это можно понять, так как все-таки игрок возрастной и такая пауза, к сожалению, подействовала. Но опять же Александр является голеадором. Нужно просто подождать и верить в то, что Александр начнет забрасывать свои шайбы.

– Игра «Вашингтона», в том числе в большинстве, тоже действует на результативность Овечкина?

– Конечно, все это взаимосвязанные между собой вещи. Не так много уже осталось времени в регулярном чемпионате, так что нам только остается поддерживать и ждать, – сказал Дементьев.

