Дементьев про 2 гола в 14 матчах у Овечкина: «Это удручает, подействовала пауза на Олимпиаду. Нужно просто верить, что Александр начнет забрасывать»
Агент Алексей Дементьев прокомментировал падение результативности Александра Овечкина в НХЛ.
40-летний капитан «Вашингтона» забросил 2 шайбы в 14 последних матчах регулярного чемпионата. На его счету 51 (24+27) очко за 68 игр сезона.
– Конечно же, удручает то, что Александр не забрасывает шайбы после Олимпиады. Но это можно понять, так как все-таки игрок возрастной и такая пауза, к сожалению, подействовала. Но опять же Александр является голеадором. Нужно просто подождать и верить в то, что Александр начнет забрасывать свои шайбы.
– Игра «Вашингтона», в том числе в большинстве, тоже действует на результативность Овечкина?
– Конечно, все это взаимосвязанные между собой вещи. Не так много уже осталось времени в регулярном чемпионате, так что нам только остается поддерживать и ждать, – сказал Дементьев.
Капризов о результативности Овечкина: «У Сани иногда бывает засуха, а потом 10 игр – 10 голов»