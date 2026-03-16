Каменский об отчете Минспорта: «Хоккей – дорогой вид спорта. Футбол легче – нужны лишь бутсы и майка»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал информацию о том, что футбол остается самым популярным видом спорта в России.

Согласно отчету Минспорта, численность занимающихся хоккеем в 2025 году составила 599 873 человека, в то время как футболом – 3 546 785. Второе место по данным отчета занимает плавание – 3 160 899 человек, волейболом занимаются 2 599 504 человек.

«Во-первых, хоккей – это более дорогой вид спорта для молодежи, потому что нужна форма и лед. В футбол играют по всей стране, а в хоккей только в холодных регионах.

Футбольных полей, думаю, больше, чем хоккейных крытых катков. В футбол играть легче, чем в хоккей, потому что нужны всего лишь бутсы и майка.

Популярность этих видов спорта огромная в нашей стране. Бывает, что люди играют летом в футбол, а зимой в хоккей», – сказал Каменский.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
Плавание рулит, нужны только плавки и какой нибудь водоём, можно и без плавок)
Ответ Операция Ы
Плавание рулит, нужны только плавки и какой нибудь водоём, можно и без плавок)
Не везде, тоже недешево обходится.
"Нужны всего лишь бутсы и майка"

У меня только кеды в детстве были. Как и у почти всех.
Валера,а как же мяч?
Или банку консервную гонять?
Ответ Do Cent
Валера,а как же мяч? Или банку консервную гонять?
Если ты домой, мяч оставь, занесем после игры...
Тут очередной вопрос к государству, а вам нужны хоккеисты? Ну так помогите. А то по факту детский спорт держится в массе своей на родительских плечах и кошельках. Хоккей дорогой... ох, господа, вы не видели, насколько дороги бальные танцы. Если ваша дочь захочет в танцы, ей-богу, отговаривайте любой ценой. Если не отговорите, храни вас бог.
"нужны всего лишь бутсы и майка" - Я еще шорты носил =)
Но а вообще, такое снижение кол-ва занимающихся приведет к упадку хоккея в стране.. И это печально
В СССР в каждом посёлке была коробка и в школе была экипировка для начинающих хоккеистов. До недавнего времени у нас детский хоккей как и взрослый поддерживал Газпром . но сейчас уже этого нет . даже коробку демонтировали и здание несколько лет стоит для продажи . остаються дети из городов с обеспеченными родителями .
Последнее дело на поле без трусов выходить.)
Только ленивый в детстве не играл в футбол
Да, в нашем дворе все без трусов бегают
А почему то что хоккей дорогой никак не мешает детям заниматься им в США и Канаде например, да и в европейских странах? В ком и в чем причина? Ресурсов то в стране побольше чем у них. Где они, ресурсы? На Аурусы потратили?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Каменский об отстранении России: «Дегтяреву, Третьяку и всем нам надо поработать как следует. До ИИХФ дойдет, что без россиян мировой хоккей страдает, мы решим этот вопрос»
12 марта, 14:57
Депутат Журова: «Футбол не может быть узурпирован мужчинами – это классный спорт и для женщин, как и хоккей. Со временем какие-то стереотипы уйдут, надеюсь»
8 марта, 13:45
Рыбин о переносах матчей «Сочи»: «Такая ситуация в стране. Люди относятся с пониманием. Наше небо защищено более чем достаточно, нет повода переживать»
2 марта, 16:52
Александр Тихонов о популярности футбола в отчете Минспорта: «Не может такого быть! В КХЛ полные трибуны, дворцы спорта забиты. А где на футбол ходят? Кто играет на стадионе в Мордовии?»
26 минут назад
Косолапов набрал 36 очков в 35 матчах за «Сибирь» – у него 1+2 против ЦСКА. Форвард играл в ВХЛ в этом сезоне
40 минут назадВидео
«Трактор» включил хайлайты матча «Реала» на скамейке запасных СКА: «Игорь Николаевич, там «Реал» показывают. Ну какой «Трактор» – СКА?!»
сегодня, 15:07Видео
«Сибирь» вышла в плей-офф после победы над ЦСКА – 3:2. Люзенков принял команду 11-й на Востоке после отставки Буцаева
сегодня, 14:52
КХЛ. «Сибирь» обыграла ЦСКА, СКА в гостях у «Трактора», «Металлург» принимает «Автомобилист», «Спартак» встретится с «Динамо» Москва
сегодня, 14:51Live
Терещенко о снижении числа занимающихся хоккеем в России: «Все становится дорого и недоступно для населения, ситуация настораживает. Люди не богатеют в сегодняшних реалиях»
сегодня, 13:56
Вице-комиссионер НХЛ о недопуске России на ЧМ и ОИ: «Это не наша проблема. Не готов высказывать свою позицию»
сегодня, 13:42
Плющев о деле Федотова: «ЦСКА пошел на войну и юридически ее проиграл. Развод КХЛ и ИИХФ – авантюра, придуманная, чтобы потешить чье-то самолюбие»
сегодня, 13:30
Дементьев про 2 гола в 14 матчах у Овечкина: «Это удручает, подействовала пауза на Олимпиаду. Нужно просто верить, что Александр начнет забрасывать»
сегодня, 13:16
Вайсфельд о «СКА-Арене»: «Там должен играть СКА. В Ледовом – камерная атмосфера. Как сидеть на кухне и в Большом театре – разные вещи»
сегодня, 12:49
Ко всем новостям
Последние новости
Никитин про 2:3 от «Сибири»: «Бывает так, что нет логики в результате. ЦСКА проиграл в деталях, гол в конце 2-го периода – недоработка. Так нельзя делать»
11 минут назад
«Сибирь» обыграла ЦСКА, уступив 13:43 по броскам. Бердин отразил 41 бросок
52 минуты назад
Тарасенко о дубле с «Торонто» за 23 секунды: «Мне сделали хорошие пасы. Парни играли рискованно, но мы уступали в счете и пытались создавать моменты»
сегодня, 12:01
Экс-хоккеист Рудаковский о «Ледниковом периоде»: «Его больше смотрят родители, бабушки и дедушки. Я должен был быть в паре с Щербаковой, с Туктамышевой познакомились в процессе»
сегодня, 10:59
Биссоннетт о реакции игроков «Торонто» на травму Мэттьюса: «Проблема в клубной культуре. Когда твой капитан на льду, ты сбрасываешь перчатки – думаешь уже потом»
сегодня, 10:32
Лав о приходе в «Шанхай»: «Я играл в гольф в Аризоне за неделю до того, как оказался в России. Не думал, что буду тренировать в КХЛ – все произошло из-за ситуации Галлана со здоровьем»
сегодня, 09:42
Шалунов, Пыленков и Бояркин – игроки недели в КХЛ. Жаровский – лучший новичок
сегодня, 09:15
Макдэвид о работе Департамента безопасности НХЛ после вердикта по Гудасу: «Сейчас решения вызывают много недовольства. Почему бы не пересмотреть процесс их принятия?»
сегодня, 07:58
Босер не намерен уходить из «Ванкувера» на фоне перестройки: «Не собираюсь бросать ребят. Просить обмен не в моем характере»
сегодня, 07:45
Тренер «Шанхая» Лав сравнил КХЛ, НХЛ и АХЛ: «Три разных мира, если говорить о менталитете игроков. Мастерства в КХЛ больше, чем в АХЛ»
сегодня, 07:30
Рекомендуем