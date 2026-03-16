Каменский об отчете Минспорта: «Хоккей – дорогой вид спорта. Футбол легче – нужны лишь бутсы и майка»

Каменский об отчете Минспорта: хоккей – дорогой вид спорта, футбол легче.

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал информацию о том, что футбол остается самым популярным видом спорта в России.

Согласно отчету Минспорта, численность занимающихся хоккеем в 2025 году составила 599 873 человека, в то время как футболом – 3 546 785. Второе место по данным отчета занимает плавание – 3 160 899 человек, волейболом занимаются 2 599 504 человек.

«Во-первых, хоккей – это более дорогой вид спорта для молодежи, потому что нужна форма и лед. В футбол играют по всей стране, а в хоккей только в холодных регионах.

Футбольных полей, думаю, больше, чем хоккейных крытых катков. В футбол играть легче, чем в хоккей, потому что нужны всего лишь бутсы и майка.

Популярность этих видов спорта огромная в нашей стране. Бывает, что люди играют летом в футбол, а зимой в хоккей», – сказал Каменский.