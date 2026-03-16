Вайсфельд о «СКА-Арене»: «Там должен играть СКА. В Ледовом – камерная атмосфера. Как сидеть на кухне и в Большом театре – разные вещи»

Вайсфельд о «СКА-Арене»: там должен играть СКА, в Ледовом – камерная атмосфера.

Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о том, что СКА не играет в этом сезоне на «СКА-Арене».

Летом 2025 года клуб заявил , что проведет текущий чемпионат в Ледовом дворце. «СКА-Арену» арендует «Шанхай ».

«Вы, когда строили, не знали, что ее будет дорого эксплуатировать? Логично, чтобы СКА играл на этой арене, тем более они собирали полную.

Помню, там была вторая или третья игра, я приехал в Питер – ну классно. Они еще объявили, что там 22 тысячи: посчитали всех мышей, тараканов, но атмосфера была классная. Конечно, команда должна там играть.

В Ледовом – камерная атмосфера. Как сидеть на кухне и в Большом театре – разные вещи», – сказал Вайсфельд.

