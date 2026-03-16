  Вайсфельд о «СКА-Арене»: «Там должен играть СКА. В Ледовом – камерная атмосфера. Как сидеть на кухне и в Большом театре – разные вещи»
Вайсфельд о «СКА-Арене»: «Там должен играть СКА. В Ледовом – камерная атмосфера. Как сидеть на кухне и в Большом театре – разные вещи»

Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о том, что СКА не играет в этом сезоне на «СКА-Арене».

Летом 2025 года клуб заявил, что проведет текущий чемпионат в Ледовом дворце. «СКА-Арену» арендует «Шанхай».

«Вы, когда строили, не знали, что ее будет дорого эксплуатировать? Логично, чтобы СКА играл на этой арене, тем более они собирали полную.

Помню, там была вторая или третья игра, я приехал в Питер – ну классно. Они еще объявили, что там 22 тысячи: посчитали всех мышей, тараканов, но атмосфера была классная. Конечно, команда должна там играть.

В Ледовом – камерная атмосфера. Как сидеть на кухне и в Большом театре – разные вещи», – сказал Вайсфельд.

СКА планирует вернуться на «СКА-Арену» в следующем сезоне КХЛ. Армейцы могут делить стадион с «Шанхаем» («СЭ»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: канал «Скользкий лед» в ВК
СКА-Арена
logoЛеонид Вайсфельд
logoСКА
logoКХЛ
болельщики
Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
Ледовый,это не кухня!!!Там СКА два кубка выиграл😉
Раз уж такая большая арена построена, то да, СКА там должны играть, ибо они её смогут заполнить, а «Драконы», хоть и надо отдать им должное, сильны в пиаре и привлечении зрителей, но 20+ тысяч на постоянку к ним ходить не будут.
Рома на Ска Арену не пускает , он в акционерах, обиделся...!?
Ответ Чернокожий
Рома на Ска Арену не пускает , он в акционерах, обиделся...!?
Владелей СКА-Арены Тимченко, оппонент и конкурент Ротенбергов. Именно Тимченко заломил огромные деньги за аренду арены.
