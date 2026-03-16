Экс-защитник «Монреаля» Емелин дал совет Демидову: «Работать, работать и еще раз работать. Он сейчас главная звезда команды, нужно сосредоточиться на хоккее»

Емелин дал совет Демидову из «Монреаля»: работать, работать и еще раз работать.

20-летний россиянин проводит первый полноценный сезон в НХЛ. На его счету 52 (14+38) очка в 66 матчах при полезности «плюс 4».

– Объясните на примере, какие болельщики в «Монреале». Одну историю, которая показывает, что они сумасшедшие.

– Угостить в ресторане или сделать скидку для Монреаля – вполне нормальные вещи. Бывало, подходил официант и говорил: «Ваш счет оплачен тем мужчиной за соседним столиком». Либо просто: «Спасибо, удачи вам в следующей игре. Ужин за наш счет».

– Следите за выступлением Ивана Демидова в «Монреале»? Оправдывает ли он ожидания?

– Я считаю, что он оправдывает ожидания. Талантливый парень. Я следил за ним достаточно внимательно, особенно до того момента, как сам стал тренером. Сейчас, конечно, времени меньше, но я рад за него и хотел бы пожелать ему удачи, чтобы у него все сложилось в Монреале.

– Сейчас Демидов приехал в Монреаль уже в статусе суперзвезды: рекламные контракты, автомобили от партнеров клуба. Когда вы играли, было ли к вам такое внимание?

– Да, было. Машину тоже давали в аренду, все это существовало. Но, конечно, сейчас к нему внимания больше. Он приехал в другом статусе, по сути, сейчас он главная звезда команды. Плюс возраст, у него все впереди – поэтому и внимания к нему больше.

– Три совета Ивану Демидову от человека, который провел в Монреале несколько лет и стал там своим.

– Есть три слова: «Работать, работать и еще раз работать». Это самое важное. Ивану нужно сосредоточиться именно на хоккее и своей карьере, – сказал Емелин в интервью Спортсу’‘ .

