  Экс-защитник «Монреаля» Емелин дал совет Демидову: «Работать, работать и еще раз работать. Он сейчас главная звезда команды, нужно сосредоточиться на хоккее»
16

Экс-защитник «Монреаля» Емелин дал совет Демидову: «Работать, работать и еще раз работать. Он сейчас главная звезда команды, нужно сосредоточиться на хоккее»

Емелин дал совет Демидову из «Монреаля»: работать, работать и еще раз работать.

Бывший защитник «Монреаля» Алексей Емелин дал совет форварду «Канадиенс» Ивану Демидову.

20-летний россиянин проводит первый полноценный сезон в НХЛ. На его счету 52 (14+38) очка в 66 матчах при полезности «плюс 4».

– Объясните на примере, какие болельщики в «Монреале». Одну историю, которая показывает, что они сумасшедшие.

– Угостить в ресторане или сделать скидку для Монреаля – вполне нормальные вещи. Бывало, подходил официант и говорил: «Ваш счет оплачен тем мужчиной за соседним столиком». Либо просто: «Спасибо, удачи вам в следующей игре. Ужин за наш счет».

– Следите за выступлением Ивана Демидова в «Монреале»? Оправдывает ли он ожидания?

– Я считаю, что он оправдывает ожидания. Талантливый парень. Я следил за ним достаточно внимательно, особенно до того момента, как сам стал тренером. Сейчас, конечно, времени меньше, но я рад за него и хотел бы пожелать ему удачи, чтобы у него все сложилось в Монреале.

– Сейчас Демидов приехал в Монреаль уже в статусе суперзвезды: рекламные контракты, автомобили от партнеров клуба. Когда вы играли, было ли к вам такое внимание?

– Да, было. Машину тоже давали в аренду, все это существовало. Но, конечно, сейчас к нему внимания больше. Он приехал в другом статусе, по сути, сейчас он главная звезда команды. Плюс возраст, у него все впереди – поэтому и внимания к нему больше.

– Три совета Ивану Демидову от человека, который провел в Монреале несколько лет и стал там своим.

– Есть три слова: «Работать, работать и еще раз работать». Это самое важное. Ивану нужно сосредоточиться именно на хоккее и своей карьере, – сказал Емелин в интервью Спортсу’‘.

Интервью Алексея Емелина – о «Монреале», работе с Биллом и Хартли и возвращении в Тольятти

Емелин о работе тренером: «Не понимаю формулировку «убить в себе игрока» – опыт подсказывает нюансы. Многое для меня в новинку, никогда не вникал так глубоко»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Вообще-то у них Коуфилд, Сузуки, Хатсон... Демидов- подающий надежды скорее, но никак не главная звезда команды, при всем искреннем желании, чтобы он ей стал.
Ответ chance-comer
Вообще-то у них Коуфилд, Сузуки, Хатсон... Демидов- подающий надежды скорее, но никак не главная звезда команды, при всем искреннем желании, чтобы он ей стал.
Комментарий скрыт
Ответ Макс Фет
Комментарий скрыт
да всем.
Демидов главная звезда в Монреале?!😮 Там что команду за ночь распродали?)
" Главная звезда"- это пока слишком громко сказано. По моему мнению в Монреале главная звезда пока всё таки Слафковски( надеюсь, что всё таки пока)
Ответ Владимир Ночевной
" Главная звезда"- это пока слишком громко сказано. По моему мнению в Монреале главная звезда пока всё таки Слафковски( надеюсь, что всё таки пока)
Там Сузуки , Коуфилд с Хатсоном есть, какой ещё Слафковски,
Ответ Владимир Ночевной
" Главная звезда"- это пока слишком громко сказано. По моему мнению в Монреале главная звезда пока всё таки Слафковски( надеюсь, что всё таки пока)
Сузуки и Кофилд главные звёзды.
Открою секрет, главной звезды в Монреале нет. Самый сильный игрок в данный момент это капитан команды Сузуки, он набирает больше всех очков, а так же отрабатывает в защите. Главный снайпер Коул Кофилд. лично я и многие болельщики Монреаля считают что у него один из лучших бросков в НХЛ. Лэйн Хатсон один из лучших защитников в нхл, на мой взгляд входит в топ 10. Юрай Слафковский в этом сезоне сделал огромный прогресс, цепкий игрок который здорово играет у бортов в борьбе за шайбу, здорово оттесняет любых игроков корпусом. И наконец Ваня Демидов который проводит отличный сезон и по мнению большинства болельщиков Монреаля потенциально является той самой главной звездой Монреаля в будущем, у него есть потенциал стать игроком со 100 очками. В 1м сезоне адекватные болельщики не будут требовать от новичка сразу чашку и 100 очковый сезон
Ответ thunder9dok
Открою секрет, главной звезды в Монреале нет. Самый сильный игрок в данный момент это капитан команды Сузуки, он набирает больше всех очков, а так же отрабатывает в защите. Главный снайпер Коул Кофилд. лично я и многие болельщики Монреаля считают что у него один из лучших бросков в НХЛ. Лэйн Хатсон один из лучших защитников в нхл, на мой взгляд входит в топ 10. Юрай Слафковский в этом сезоне сделал огромный прогресс, цепкий игрок который здорово играет у бортов в борьбе за шайбу, здорово оттесняет любых игроков корпусом. И наконец Ваня Демидов который проводит отличный сезон и по мнению большинства болельщиков Монреаля потенциально является той самой главной звездой Монреаля в будущем, у него есть потенциал стать игроком со 100 очками. В 1м сезоне адекватные болельщики не будут требовать от новичка сразу чашку и 100 очковый сезон
Из самых важных игроков еще можно выделить защитника Добсона и Фаулера(вратарь с огромным потенциалом)
Примерно пятая звезда, возможно даже шестая. За сезон особого прогресса нет. Пока доверие есть, но нужно прибавлять
Ответ bobanych
Примерно пятая звезда, возможно даже шестая. За сезон особого прогресса нет. Пока доверие есть, но нужно прибавлять
Он скорее всего даже последний игрок в команде, а чтоб для вас он стал лучшим он должен сменить гражданство
Ответ Макс Фет
Он скорее всего даже последний игрок в команде, а чтоб для вас он стал лучшим он должен сменить гражданство
Комментарий удален модератором
Демидов возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ с 52 очками. Сеннеке – 2-й с 51 баллом, Шефер – 3-й с 48
вчера, 07:35
Ротенберг об игре Демидова в дебютном сезоне в НХЛ: «С его потенциалом можно ожидать большего. Он точно будет приносить победы сборной на ОИ и ЧМ»
14 марта, 13:43
