Капризов о результативности Овечкина: «У Сани иногда бывает засуха, а потом 10 игр – 10 голов»

Капризов об Овечкине: у Сани бывает засуха, а потом 10 игр – 10 голов.

Нападающий «Миннесоты » Кирилл Капризов поделился мнением о результативности Александра Овечкина в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона » набрал 51 (24+27) очко в 68 матчах, забив только 4 гола в большинстве. Карьерный антирекорд – 7 шайб за 79 игр в сезоне-2010/11.

«У Сани иногда бывает засуха, а потом 10 игр – 10 голов. Либо бывает 11 игр и 2 гола. У него сейчас плюс-минус так и есть.

Раньше у него [в большинстве] были Карлсон , Оши, Бэкстрем и Кузнецов . Если с ним кто-то [играет персонально], все остальные забивают.

Оши столько с центра забивал, потому что дальний нападающий стоял рядом с Саней, а Оши один в центре», – сказал Капризов.

Овечкин не выходил на лед в овертайме против «Бостона» (2:3 Б). Форвард «Вашингтона» нанес 3 броска за 15:47, он не забил 6-м матче подряд