Тарасенко о дубле с «Торонто» за 23 секунды: «Мне сделали хорошие пасы. Парни играли рискованно, но мы уступали в счете и пытались создавать моменты»
Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко прокомментировал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (2:4).
34-летний россиянин забросил две шайбы с интервалом в 23 секунды. Оба раза ему ассистировали Райан Хартман и Матс Зукарелло.
«Несколько раз мы хорошо сработали в прессинге. Парни провели хорошие и немного рискованные розыгрыши: мы уступали с разницей в три шайбы и пытались создавать моменты.
Они сделали мне хорошие пасы», – сказал Тарасенко.
В текущем сезоне на его счету стало 38 (18+20) очков в 61 игре при полезности «минус 4».
700 очков Тарасенко в НХЛ! За 23 секунды положил дубль «Торонто» в новой тройке
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
