Тарасенко о дубле с «Торонто» за 23 секунды: «Мне сделали хорошие пасы. Парни играли рискованно, но мы уступали в счете и пытались создавать моменты»

Тарасенко о дубле с «Торонто»: мне сделали хорошие пасы.

Нападающий «Миннесоты » Владимир Тарасенко прокомментировал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (2:4).

34-летний россиянин забросил две шайбы с интервалом в 23 секунды. Оба раза ему ассистировали Райан Хартман и Матс Зукарелло .

«Несколько раз мы хорошо сработали в прессинге. Парни провели хорошие и немного рискованные розыгрыши: мы уступали с разницей в три шайбы и пытались создавать моменты.

Они сделали мне хорошие пасы», – сказал Тарасенко.

В текущем сезоне на его счету стало 38 (18+20) очков в 61 игре при полезности «минус 4».

