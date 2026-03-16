Плющев о том, что будет после снятия бана с России: «Нас будут жарить на сковородке. ИИХФ вернет игроков НХЛ, а над КХЛ начнет издеваться из-за выхода из-под их юрисдикции»

Плющев о будущем после снятия бана с России: нас будут жарить на сковородке.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о том, что будет после снятия ограничений с национальной команды на участие в соревнованиях под эгидой ИИХФ .

– Надеюсь, что в мировой политике ситуация все-таки всерьез изменится – и нас реально начнут возвращать на мировую арену. Но вот тут, опасаюсь, именно у хоккея начнутся самые большие проблемы.

– Какие?

– Российских игроков НХЛ ИИХФ, подозреваю, согласится вернуть. А вот над игроками КХЛ, судя по всему, с радостью начнет издеваться.

– Как?

– После решения лиги выйти из-под юрисдикции ИИХФ игроки КХЛ для международной федерации не имеют никакого статуса. Соответственно, на них нет страховок, и они не могут быть допущены до международных турниров. Дальнейшее – понятно. Начнется затяжная возня, КХЛ будет говорить одно, ИИХФ – другое, а козиолсы – раздувать пожар.

Причем в такой ситуации в сборную России показательно разрешат заявлять только игроков НХЛ. Если их не хватит, придется вызывать хоккеистов из ВХЛ , которая не относится к вертикали КХЛ. Нас будут жарить на сковородке! – сказал Плющев.

