  • Плющев о том, что будет после снятия бана с России: «Нас будут жарить на сковородке. ИИХФ вернет игроков НХЛ, а над КХЛ начнет издеваться из-за выхода из-под их юрисдикции»
11

Плющев о том, что будет после снятия бана с России: «Нас будут жарить на сковородке. ИИХФ вернет игроков НХЛ, а над КХЛ начнет издеваться из-за выхода из-под их юрисдикции»

Плющев о будущем после снятия бана с России: нас будут жарить на сковородке.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о том, что будет после снятия ограничений с национальной команды на участие в соревнованиях под эгидой ИИХФ.

– Надеюсь, что в мировой политике ситуация все-таки всерьез изменится – и нас реально начнут возвращать на мировую арену. Но вот тут, опасаюсь, именно у хоккея начнутся самые большие проблемы.

– Какие?

– Российских игроков НХЛ ИИХФ, подозреваю, согласится вернуть. А вот над игроками КХЛ, судя по всему, с радостью начнет издеваться.

– Как?

– После решения лиги выйти из-под юрисдикции ИИХФ игроки КХЛ для международной федерации не имеют никакого статуса. Соответственно, на них нет страховок, и они не могут быть допущены до международных турниров. Дальнейшее – понятно. Начнется затяжная возня, КХЛ будет говорить одно, ИИХФ – другое, а козиолсы – раздувать пожар.

Причем в такой ситуации в сборную России показательно разрешат заявлять только игроков НХЛ. Если их не хватит, придется вызывать хоккеистов из ВХЛ, которая не относится к вертикали КХЛ. Нас будут жарить на сковородке! – сказал Плющев.

Плющев про слова Козиолса о бане России: «Латвия – вымирающая страна, люди разделены по языковому принципу, одна группа поражена в правах. ИИХФ использует его как тупого ретранслятора»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
Этот бред Плющев говорит уже неоднократно. То, что в Словакии и в Казахстане спокойно играли игроки КХЛ на ЧМ, упоминать он почему-то отказывается. Как же у него бомбит на лигу, выкинули из хлебного места, и теперь будет выливать желчь до последнего.
Этот бред Плющев говорит уже неоднократно. То, что в Словакии и в Казахстане спокойно играли игроки КХЛ на ЧМ, упоминать он почему-то отказывается. Как же у него бомбит на лигу, выкинули из хлебного места, и теперь будет выливать желчь до последнего.
100%
Тогда зачем так желать возвращения)? Выходит, для нас сделали благое дело, когда отстранили. Находимся в своем комфортном мире, никто нам не указ. Более того, остальные страдают без нас (по легенде).
НХЛ ведь тоже не под юрисдикцией ИИХФ, но ничего играют ребята на ЧМ. В чем суть? Платить страховку? Или есть другие подводные камни? Плющев удивительный персонаж.
НХЛ ведь тоже не под юрисдикцией ИИХФ, но ничего играют ребята на ЧМ. В чем суть? Платить страховку? Или есть другие подводные камни? Плющев удивительный персонаж.
Ну и ВАЗ машина и Порш.. никакой разницы))
Плющев еще не открыл для себя секрет, что НХЛ тоже не находится под ИИХФ?
На уровне взрослых сборных весь сыр бор с ИИХФ только из-за ЧМ-2027. Никакого Еврохоккейтура для наших не будет, а до ОИ все еще много раз изменится в мире. КМ организуется лигой НХЛ, они будут решать исходя из собственных интересов.
Вот молодежки и юноши это другой разговор, тут уже давно существует директива МОК о допуске. Надо было давно с этим идти в суд.
На уровне взрослых сборных весь сыр бор с ИИХФ только из-за ЧМ-2027. Никакого Еврохоккейтура для наших не будет, а до ОИ все еще много раз изменится в мире. КМ организуется лигой НХЛ, они будут решать исходя из собственных интересов. Вот молодежки и юноши это другой разговор, тут уже давно существует директива МОК о допуске. Надо было давно с этим идти в суд.
даже если захотят шведы и фины скажут нафиг и что-турнир 3х сборных?
Рекомендуем