3

Емелин о работе тренером: «Не понимаю формулировку «убить в себе игрока» – опыт подсказывает нюансы. Многое для меня в новинку, никогда не вникал так глубоко»

Чемпион мира, бывший защитник клубов НХЛ Алексей Емелин рассказал о работе помощником Павла Десяткова в «Ладе». Это первый тренерский опыт у 39-летнего экс-игрока.

– Как бы вы охарактеризовали первый месяц (разговор состоялся в начале февраля – Спортс’‘) работы в тренерском штабе?

– Очень много нового. От игры к игре появляются разные нюансы – и на этом учишься. Плюс мне подсказывают Павел Десятков, Максим Смельницкий. Идет постоянная работа, и подводить итоги сейчас рано – слишком многое для меня в новинку.

– Ожидания от тренерской работы оправдываются?

– В целом я это предполагал, но, будучи игроком, никогда не вникал так глубоко. Очень много времени уходит на работу с видео. Аналитической работы действительно много: приходится просматривать большое количество матчей, очень подробно разбирать прошедшие игры, чтобы самому лучше понимать происходящее и затем подсказывать игрокам.

– Существует мнение, что, чтобы стать тренером, нужно «убить в себе игрока». Вы согласны с этим?

– Я не совсем понимаю эту формулировку. Что значит «убить игрока»? На мой взгляд, игровой опыт скорее помогает. Он подсказывает какие-то нюансы, мелочи.

Да, иногда эмоции захлестывают во время матча, и их приходится притуплять, чтобы не терять нить игры. Тренеру нужно не только следить за матчем, но и координировать действия защитников, – сказал Емелин в интервью Спортсу’‘.

Интервью Алексея Емелина – о «Монреале», работе с Биллом и Хартли и возвращении в Тольятти

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Опыт одно, а вот мышление это другое. Мышление игрока будет мешать тренерскому. В обычной жизни все тоже самое. Когда какой нить работяга, который думает что умнее и всех, рассказывает тебе как нужно сделать и все сразу получится, он не учитывает кучу нюансов, которые ты понимаешь и просчитываешь, а он нет. Вот и у Емелина так же. Игрок в нем будет мешать ему принимать действительно верные решения.
У Роман Борисовича поучись и всё будет хоккей.
