  • Экс-хоккеист Рудаковский о «Ледниковом периоде»: «Его больше смотрят родители, бабушки и дедушки. Я должен был быть в паре с Щербаковой, с Туктамышевой познакомились в процессе»
6

Бывший защитник «Юность-Минск» и «Могилева» Марк Рудаковский поделился подробностями участия в проекте «Ледниковый период».

– 22-летний белорусский хоккеист танцует с чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой в «Ледниковом периоде». После этой новости почувствовал популярность?

– Ажиотажа не было. Больше интерес был у старшего поколения. Дал им позитивных эмоций. Как ни крути, «Ледниковый период» больше смотрят родители, бабушки, дедушки.

Знаю, что знакомые родителей отреагировали, когда меня увидели. Хотя и молодежь тоже подтянулась, в том числе фанаты фигурного катания. Все-таки я давно веду блог. И фигуристки подходили фотографироваться.

– Как тебя пригласили на этот проект?

– В декабре мне написал администратор «Ледникового периода». Пригласили на просмотр. Я, конечно, согласился, ведь это классный проект. И дальше все завертелось.

– Больше слежу за футболом и хоккеем, но кто такая Елизавета Туктамышева, хорошо знаю и по-хорошему тебе завидую.

– Я знал большинство участниц до проекта. Про Елизавету, конечно, тоже слышал. Ближе познакомились уже в процессе. К слову, на Олимпиаде больше следил за фигурным катанием, чем за другими видами спорта (смеется). Хотя и в детстве «Ледниковый период» смотрел.

Сначала я должен был быть в паре с Аней Щербаковой. Всех перемешивали, смотрели, как пары сконнектятся. Только за три дня до первого «мотора» узнал, кто будет партнершей. Все уже катались, отрабатывали номера, а я по кругу один ездил, думал, с кем буду в паре, – сказал Рудаковский.

Экс-хоккеист Рудаковский из «Ледникового периода»: «Встречал «сыночек-корзиночек», у которых мама психолог – они будто не от мира сего. Воспитание имеет большое значение»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Times.by
"Как ни крути, «Ледниковый период» больше смотрят родители, бабушки, дедушки."
Так и есть, и привлечение фоном Косторной, Щербаковой, Трусовой и Акатьевой ничего не изменило. Кто хотел, посмотрел их номера отдельно. Жюри слушать невозможно, которое оценивает всё что угодно, но не прокаты и прогресс участников.
Katerina Sunny
Привлечение ТЩК было придумано для поднятия интереса. Победительницу назначили задолго до - потому зачастую судьи даже не могли чётко сформулировать, за что сняли баллы - им просто нужно было вывести вперёд обозначенных оргами персон.
Популярность Ледникового Периода и прочих подобных шоу целиком и полностью зависит от популярности артистов, в нём участвующих. Если туда позвать артиста на волне его популярности после популярного сериала или фильма, то и рейтинги будут. И никакие фигуристы, в том числе ТЩК, чья популярность во-многом накручена ботами в интернете, не сделали бы рейтинг этой передаче. Если туда звать простых людей или не очень популярных в телеящике звёздных участников. Потому что фанаты фигурного катания его как раз и не смотрят. После фигурного катания тяжело смотреть Ледниковый Период. А вот фанатам артистов интересно, как их любимый певец или актёр будет учиться петь, танцевать, кататься на коньках или летать под куполом цирка.
"Только за три дня до первого «мотора» узнал, кто будет партнершей. Все уже катались, отрабатывали номера, а я по кругу один ездил, думал, с кем буду в паре"
Вот это уровень подготовки. А то тут от одиночниц с актерами/хоккеистами ждали за два месяца чего-то большего, чем они показали. Одиночницы шли в высокие поддержки с непрофессионалами. И к счастью, никто не травмировался, как это бывает в ЛП.
Да, тоже поржала с этого)
Экс-хоккеист Рудаковский из «Ледникового периода»: «Встречал «сыночек-корзиночек», у которых мама психолог – они будто не от мира сего. Воспитание имеет большое значение»
сегодня, 08:13
Участник «Ледникового периода» Рудаковский о Ягудине: «Добрый, искренний, честный. Прощаясь, говорил ему на белорусском: «Да пабачэння». Он отвечал «Шуфлядка» или как-то еще показывал словарный запас»
вчера, 21:04
33-летняя блогер Карина Кросс стала невестой 22-летнего хоккеиста Рудаковского. Участник «Ледникового периода» сделал предложение во время матча КХЛ
10 марта, 09:25Фото
