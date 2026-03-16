Шевченко об отъезде Буше из «Автомобилиста»: «Не хотелось бы мне оказаться в его ситуации. Она патовая, надо делать неприятный выбор»

Шевченко об отъезде Буше из «Автомобилиста»: ситуация патовая, надо делать выбор.

Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко прокомментировал ситуацию с нападающим «Автомобилиста » Ридом Буше .

32-летний форвард улетел из России в США в конце января на свадьбу брата и не прибыл в расположение клуба после Матча звезд КХЛ. В марте у него должна родить жена. Сообщалось , что он может не вернуться до конца сезона.

«Теперь, зная ситуацию с Ридом Буше, я признаю, что ситуация патовая. Там надо делать неприятный выбор.

Какой бы сделал я в его ситуации? Не хотелось бы мне оказаться в такой ситуации.

Приедет ли в Россию? Я не знаю Рида близко, чтобы предсказать его выбор», – написал Шевченко в соцсетях.

В этом FONBET чемпионате КХЛ Буше провел 43 матча и набрал 42 (17+25) очка при полезности «плюс 6».

«Автомобилист» о составе на выездную серию: «Буше продолжает решать проблемы личного характера у себя дома. Мэйсек остался в Екатеринбурге по медицинским причинам»