Биссоннетт о реакции игроков «Торонто» на травму Мэттьюса: «Проблема в клубной культуре. Когда твой капитан на льду, ты сбрасываешь перчатки – думаешь уже потом»

Биссоннетт о реакции «Торонто» на травму Мэттьюса: проблема в клубной культуре.

Бывший форвард клубов НХЛ Пол Биссоннетт остался недоволен пассивностью «Торонто» в эпизоде с травмой Остона Мэттьюса в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (6:4).

Капитан «Лифс» получил удар коленом в колено от защитника «Дакс» Радко Гудаса. Никто из игроков канадского клуба не стал разбираться с чехом. На льду в тот момент находились защитники Брэндон Карло и Морган Райлли, форварды Вильям Нюландер и Истон Коуэн.

Мэттьюс выбыл до конца сезона с разрывом связок колена и ушиб мышц бедра.

«Что касается отсутствия реакции, типа: «О, я ничего не видел»… Когда твой капитан лежит на льду, ты просто сбрасываешь перчатки, а уже потом думаешь.

Вы уже не в зоне плей-офф, так что не стоит беспокоиться о том, что ты получишь дисквалификацию или о том, что команда пропустит несколько голов. Кому какое дело? На мой взгляд, проблема в клубной культуре.

До этого я бы сказал: «Эй, Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер , давайте попробуем перезагрузиться и построим команду вокруг этих ребят». Но это тот случай, когда ваше общее восприятие происходящего может измениться и захочется разобрать все до основания», – сказал Биссоннетт.

«Торонто» требовал надолго дисквалифицировать Гудаса за фол на Мэттьюсе. Ассоциация игроков ответила, что за удар коленом отстраняли на 1-2 матча в 12 из 15 случаев (Эллиотт Фридман)