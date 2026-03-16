Фото
7

«Спартак» сыграет с «Динамо» в ретроформе к 50-летию победы в чемпионате СССР

«Спартак» проведет матч с «Динамо» в FONBET КХЛ в ретро-форме.

«Спартак» объявил, что сыграет с московским «Динамо» в ретроформе в честь 50-летия победы в чемпионате СССР. Матч FONBET чемпионата КХЛ пройдет 16 марта.

«15 марта исполняется ровно 50 лет с того момента, когда «Спартак» в четвертый раз в истории нашего клуба стал чемпионом страны, выиграв первенство СССР 1976 года!

Предстоящий матч с «Динамо» будет посвящен 50-летию исторического чемпионства – приглашаем всех болельщиков самой народной команды поздравить ветеранов нашего клуба на старейшем дерби отечественного хоккея!

Перед матчем пройдет церемония чествования наших чемпионов», – сказано в сообщении клуба.

Отметим, что после 1976 года «Спартак» не становился чемпионом СССР или России в высшем дивизионе, а также не завоевывал Кубок Гагарина в КХЛ.

Фото: t.me/hc_spartak

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Спартака»
logoСпартак
фото
болельщики
logoДинамо Москва
игровая форма
logoстиль
logoКХЛ
ретро
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Классная форма
Прекрасное время. Великая страна. Великие хоккеисты.
Всё это прекрасно и замечательно, а победа то сегодня будет?
Ответ vitekbvb09@mail.ru
Всё это прекрасно и замечательно, а победа то сегодня будет?
Нет .
Ответ vitekbvb09@mail.ru
Всё это прекрасно и замечательно, а победа то сегодня будет?
Ничья ,посмотрите статистику ставок ,выиграет наименьший вариант.
«Спартак» моего детства! А форма действительно классная!
А можно уже гостевой комплект сдедать в таком же стиле вместо никакущей серой?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
