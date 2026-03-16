«Спартак» сыграет с «Динамо» в ретроформе к 50-летию победы в чемпионате СССР

«Спартак» проведет матч с «Динамо» в FONBET КХЛ в ретро-форме.

«Спартак » объявил, что сыграет с московским «Динамо » в ретроформе в честь 50-летия победы в чемпионате СССР. Матч FONBET чемпионата КХЛ пройдет 16 марта.

«15 марта исполняется ровно 50 лет с того момента, когда «Спартак» в четвертый раз в истории нашего клуба стал чемпионом страны, выиграв первенство СССР 1976 года!

Предстоящий матч с «Динамо» будет посвящен 50-летию исторического чемпионства – приглашаем всех болельщиков самой народной команды поздравить ветеранов нашего клуба на старейшем дерби отечественного хоккея!

Перед матчем пройдет церемония чествования наших чемпионов», – сказано в сообщении клуба.

Отметим, что после 1976 года «Спартак» не становился чемпионом СССР или России в высшем дивизионе, а также не завоевывал Кубок Гагарина в КХЛ.

